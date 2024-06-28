Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal müdahale ekiplerine yönelik, Dünya İnsani Dayanışma Derneğinin desteği başlatılan travma eğitimleri tamamlandı.Paydaş kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin katıldığı etkinliğe Doç. Dr. Ayten Zara, travma kavramı ve travmanın doğası konularında bilgiler verdi.Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir de ‘’Ülkemiz jeolojik yapısı gereği birçok doğal afete açık durumda. Yakın zamanda asrın felaketi olan bir deprem yaşadık. Yaşanan afetlerde çocuk olsun kadın olsun tüm halkımız yoğun bir şekilde travmaya maruz kalmaktadır. Biz güçlü bir devlet ve güçlü bir milletiz. Bunun için artık afetlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Psikososyal müdahale ekiplerine yönelik yapılan eğitimleri çok önemsiyoruz. Afetlerde daha etkin müdahale edebilmek amacıyla alanında uzman hocalarımızın katkısıyla 3 gün devam eden Travma konusunda ki eğitimlerimizi tamamladık. Yeni eğitim planları için çalışma içerisindeyiz. Eğitime katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.