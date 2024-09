Elazığ Belediyesi tarafından, “2+2=5” isimli skeç, kısa film ve doğaçlamanın yer aldığı bir gösteri düzenlendi. Gösteriye, çok sayıda davetli katıldı.Elazığ Belediyesi, kültür ve sanat alanında örnek projelere imza atmaya devam ediyor.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatları kapsamında faaliyetlerini sürdüren Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi’nin hazırladığı bir gösteri gerçekleştirildi. Genç yeteneklerin medya ve sinema sektöründe deneyim kazanabilmeleri adına sahne oyunculuğu, kamera önü oyunculuk, senaryo yazma, ses, ışık, görüntü, kurgu-montaj gibi alanlarda eğitimlerine devam eden Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi’nin düzenlediği “2+2=5” isimli skeç, kısa film ve doğaçlamanın yer aldığı gösteri Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahne aldı.Gösteriye, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve çok sayıda vatandaş katılırken programı, kendine has yorumu ve çaldığı sazı ile her kesimin beğenisini kazanan, Türk Halk Müziği genel repertuvarına derlemeleri ile kaynak sağlayan Elazığlı Sanatçı Esat Kabaklı da izledi.Ücretsiz olan ve bir ilke imza atılan gösteride skeç, kısa film ve doğaçlama ilk kez bir arada sahnelendi. Gösteri, “Yesen Pidert Yemesen Pidert” ve “Atam Totem Ben Seni” isimli skeçlerle başladı. Ardından “Barışabilmek” ve “İstila” kısa filmleriyle süren “2+2=5” adlı gösteri, “Dörtlü Dönme” doğaçlama oyunu ile sona erdi.Elazığ’daki sanatsal faaliyetlerin artarak devam etmesi için yeni çalışmalarına devam eden Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi, ücretsiz olarak her ay periyodik olarak gösteriler düzenleyecek.