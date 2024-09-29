Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyü, başta sonbahar olmak üzere dört mevsimin en güzel yaşandığı yerlerden biri. Özellikle sonbaharda fotoğrafçılar ile doğaseverlerin ziyaret ettiği köy yolunun yapımı ve iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı.Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatı ve Pülümür Kaymakamlığı koordinesinde doğal zenginliklerin turizme kazandırılması amacıyla başlanan yol yapım ve iyileştirme çalışmasının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.Türkiye’de sonbahar mevsiminde sarı, yeşil, kahverengi ve kızıl tonlara bürünen ağaçlarıyla adeta görsel şölen sunan Pülümür’e bağlı Salördek Köyü yolunun bitirilmesiyle daha çok ziyaretçi ağırlayacağı belirtildi.