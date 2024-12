Elazığ Fethi Sekin Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, donanımlı fiziki yapısı, son teknoloji cihazları ve deneyimli ekibiyle başta Elazığ olmak üzere bölge illerdeki hastalara umut oldu.Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan ve 1 Ağustos 2018’de hasta kabulüne başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında hizmet veriyor. Bin 38 yatak kapasiteli hastanede, gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Tüm klinikler gibi sevgi, saygı, empati ve güler yüzle birleştiren Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği de başta Elazığ olmak üzere bölge illerdeki hastalara umut olmaya devam ediyor.Klinikte sunulan hizmetler hakkında bilgi veren Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Murat Düzen, “Radyasyon onkolojide başlı başına bir tedavi modelitesidir. Radyoterapi dediğimiz halk arasında ışın tedavisi olarak adlandırılan bir tedavi modelitesi. Nerelerde devreye giriyoruz. Tek başımıza tedavi ettiğimiz hastalar var, cerrahi öncesi kemoterapi ile birlikte cerrahiye hazırladığımız hastalar var. Ameliyat ve kemoterapi sonrası, tekrar bölgede yenileme olmasın diye veya başlı başına bizim branş olarak tedavi ettiğimiz hastalar var. Burada Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi radyasyon onkolojisi kliniği olarak tüm bölgeye hizmet ediyoruz. Tunceli, Bitlis, Bingöl, Muş, Erzincan, Diyarbakır, Malatya, Ardahan, Adıyaman hatta Siirt’ten gelen hastalarımız var. Nedeni de halk arasında yaygın olarak kullanılan nokta atış, hedefe yönelik tedavi dediğimiz bir tedavi modelitesini de uyguluyoruz. O açıdan birçok ilimizde doktor arkadaşlar bize hastalarını gönderiyorlar. Bölgede tekiz, Fırat Üniversitesi’ne de hizmet veriyoruz. Ayda yaklaşık 80 hastamıza planlama tomografisi dediğimiz planlama filmlerini çekiyoruz. Günde şu anda 70-80 tane hastamıza her gün tedavi hazırlıyoruz. Elimizde çok iyi bir cihaz var. Klinik olarak hiçbir hastamızı geri çevirmiyoruz. Ekip olarak gururla güzel ilimize ve bölgemize hizmet vermeye çabalıyoruz” dedi."Biz yola önce ailemizle sonra hastanemizdeki sağlık çalışanlarıyla çıktık"Sosyal bilgiler öğretmeni olduğunu ve klinikte tedavi gördüğünü dile getiren Rasime Akarsu, “8 aydır burada tedavi görmekteyim. Nisan ayında ameliyatla başladı tedavim. Arkasından kemoterapi, şu an ise ışın tedavisi dediğimiz radyoterapi tedavisi görmekteyim. İnsanlar onkoloji deyince korkabiliyorlar ve siz veya çevrenizdeki insanlar farklı bir bakış açısı sergileyebiliyorlar. İnsanın kendi başına gelince, yaşayınca aslında o kadar da korkulacak bir şey olmadığını sizlerle beraber yola çıkan insanlarla anlıyorsunuz. Biz yola önce ailemizle sonra hastanemizdeki sağlık çalışanlarıyla çıktık. Başta doktorlarımız, teknisyenlerimiz, hastane çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimize varana kadar her gün bizi güler yüzle, samimiyetle, içtenlikle karşıladı. O yüzden biz her gün buraya mutlulukla ve motivasyonla geldik. Biliyorsunuz ki onkolojide motivasyon çok önemli” diye konuştu."Türkiye’de buradaki çalışan personel gibi personel görmedim"Klinikte tedavi gören Bilal Özbey, “Ben bu yıl İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi’nde beyin biyopsisi yaptırdım. Alınan parça patolojiye gönderildi, tümör çıktı. Allah’a çok şükür geldim Elazığ Fethi Sekin Hastanesi’nde tedavi gördüm. Onkoloji ekibini çok beğendim. İstanbul Çam Sakura ekibi de iyiydi. Burada Murat Düzen ve Asude Aksoy hocam ve çalışanların hepsi böyle dört dörtlük. İlaçtan ziyade hocaların, personelin yaklaşımı insana bir terapi gibi geliyor. Allah’a çok şükür şu anda tümörün ikisi ve ödem gitti, diğeri de bitmek üzere, o da ilaçla bitecek. Elazığ’da değil Türkiye’de Murat Düzen, Asude Aksoy hocam ve buradaki çalışan personel gibi personel görmedim. Bu ekibe, hastaneye, hastane çalışanlarına çok teşekkür ederim. Allah eksikliklerini vermesin” şeklinde konuştu."Radyo terapi sürecinde bana çok mükemmel bir ev sahipliği yaptılar"Tedavi alan Tuğba Emir ise, “Murat Hocam’a çok teşekkür ediyorum. Radyo terapi sürecinde bana çok mükemmel bir ev sahipliği yaptılar. Bütün personele çok teşekkür ediyorum. Biz kanser hastaları çok zor bir süreçten geçiyoruz. Kafamız öncelikle çok karışık ama hocam bu konuda beni çok rahatlattı. Her konuda destek çıktılar. Hem psikolojik anlamda hem de tedaviyi çok mükemmel uyguladılar” ifadelerini kullandı.