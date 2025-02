ÖĞRENCİLER ANA YOLDA TEHLİKE ALTINDA

Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü Cumhuriyet Ortaokulu, okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğun bir trafikle karşı karşıya kalıyor. Servis araçlarının öğrencileri ana yol üzerinde alıp bırakması, olası kazalara davetiye çıkarıyor.



Önceki yıllarda servis araçları, okul bahçesine girerek öğrencileri daha güvenli bir şekilde indirip bindirirken, bu yıl bu uygulamaya son verilmesi velilerin tepkisini çekiyor.



SERVİS ARAÇLARI NEDEN OKUL BAHÇESİNE GİREMİYOR?

Haber merkezimizin edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl okulun yanında faaliyete başlayan Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü 3 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi, servis araçlarının okul bahçesine girişine izin vermedi. Bu nedenle servisler, öğrencileri ana yolda almak zorunda kalıyor.



Bu durum, okul önünde trafik yoğunluğunu artırırken, öğrencilerin de hayati tehlike yaşamasına neden oluyor.



“BİR ÖĞRENCİMİZE BİR ŞEY OLURSA BUNUN HESABINI KİM VERECEK?”

Öğrenci velileri, yetkililere çağrıda bulunarak eski sistemin geri getirilmesini talep etti: “Öğrencilerimiz okul giriş ve çıkışlarında büyük bir risk altında. Servis araçları ve diğer araçların oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle her an bir kaza yaşanabilir. Çayda Çıra Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir öğrencimiz servisin altında kalarak hayatını kaybetti. Aynı acıyı burada da yaşamak istemiyoruz. Eskiden olduğu gibi servislerin okul bahçesine alınmasını istiyoruz. Allah korusun, bir öğrencimize bir şey olsa bunun hesabını kim verecek?”Veliler ve öğrenciler, yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.