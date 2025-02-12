Elazığ’da etkili olmaya başlayan kar yağışına karşı Elazığ Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana arterler başta olmak üzere kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte hazır halde bulunan Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, Cumhuriyet, Güneykent, Çaydaçıra, Abdullahpaşa mahalleleri başta olmak üzere kent genelinde karla mücadele çalışmalarına yönelik anlık müdahaleler gerçekleştiriyor.Greyderler, kar küreme ve tuzlama araçları, arazözler, kamyonlar ve çeşitli iş makinelerinin kullanıldığı çalışmalarda, toplam 285 personel yer alıyor.Ekipler, ulaşımın aksamaması için ana arterler başta olmak üzere kent genelindeki bulvar ile caddelerin trafiğe açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mahalleler, sokaklar ve kaldırımlarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulaması gerçekleştiriyor.Öte yandan, Elazığ Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (EBUKOM) bulunan şehir içi kameralarından elde edilen veriler doğrultusunda trafik yönetimi aksamadan sürdürülüyor.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla kent genelinde çalışmalarımızı aralıksız, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak yoğun bir şekilde devam ettirmekteyiz. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmasını, kış lastiği takılı olmayan araç sürücülerinin trafiğe çıkmamasını ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini önemle rica ederiz’’ denildi.