Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek soruları cevapladı.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Akpınar Mahallesi Yaşam Alanında düzenlenen programda Başkan Şerifoğulları, Akpınar, Nailbey, Sarayatik ve Çarşı mahallesi sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyip, sorularını cevapladı. Programda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, belediye başkan yardımcıları ve teşkilat üyeleri eşlik etti.Göreve geldiği günden bugüne mahalle ayrımı gözetmediklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Her bir mahallemizin ihtiyaçlarını tespit ederek çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz. Bunun için her daim sahada olduk. Bugün daha kapsamlı bir buluşma gerçekleştirerek şehrimizin merkezinde yer alan ve şehrimizin merkezinde en büyük problemlerinden biri olan kentsel dönüşüm noktasında bir dönüşüm bekleyen mahalle sakinlerimizle bir araya gelmenin gayreti içerisinde olduk. Bugün birbirimizi dinleyeceğiz. Bugün sorunlarımızı birlikte tespit edeceğiz ve çözümleri birlikte oluşturacağız. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren şehrin hiçbir sorununu ötelemedik. Bizler çiçekle ve böcekle uğraşmıyoruz. Park ve bahçe yapımında da çok iyi bir noktadayız ama şehrin asıl sorunlarını çözebilmek için bugüne kadar hep sahada olduk. Bizlerin de sizlerin de tek bir gayesi var. Bunu çok iyi biliyoruz. Daha yaşanabilir bir Elazığ’ı hep birlikte inşa edebilmektir. Daha müreffeh ve yaşanabilir bir Elazığ’ı sizlere sunabilmek için sizlere hizmet etmenin içerisindeyiz. Bu şehir sizlerin bizlere emanetidir. Sizlerin daha yaşanabilir bir şehir elde edebilmesi için bu emanet bilinciyle 2019 yılından itibaren görev yapıyoruz. Birçok sorunu çözmeye gayret ettik, birçok sorunu çözdük ve birçok proje gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız şehir adına istediğimiz hiçbir şeyde bizler kırmadı şehrin en cazibe arazisini çok cüzi miktarda Elazığ Belediyesine tahsis etti. Bugün burada 10 dönümlük alanda 4-5 mahallemizin nefes alabileceği bu yaşam alanını sizlerin hizmetine sunduk. Sağlıkla kullanın inşallah" dedi.Biz hep birlikte bu şehrin sorunlarıyla mücadele etmek için yan yana ve omuz omuza durmaya devam edeceklerini aktaran AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Başkanımın da benim de göreve geldiğimiz günden beri, istenmeyen rabbimiz tarafından gönderilen bir takım sıkıntılar ve problemlerle karşı karşıya kaldık. Kastım, pandemi, deprem ve daha farklı sorunlar en önemlisi bu sorunlar varken ne belediye başkanım ne de bizler siyaseten mazeret olarak kabul etmedik. Biz şartlar ne olursa olsun vatandaşımızla yüz yüze, gönül gönüle ve el ele olacağız dedik. Bugüne kadar da bu duruşumuzdan hiç vazgeçmedik. Ne bir seçim var ne de farklı bir program var. Sadece şehrin sorunları ve vatandaşımızın başkanımıza ve başkanlarımıza soracağı sorularda yüz yüze olmak amacıyla sizlerle birlikteyiz. Bu programların çok daha fazlasını yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Biz hiç vatandaşımızdan uzaklaşmadık. Elbette ki şehirde bir takım sıkıntılar oluyor olacak. 40 yıldır el vurulmamış altyapıya girmiş ve bu anlamda da siyasi bir risk almış bunun da altını çiziyorum. Çünkü her belediye başkanımızın girebileceği bir risk değil. Altyapıya girmek beraberinde bir sürü sorun ve sıkıntıları getirir. Vatandaşlar olarak sizler aklen ve mantıken kabul ediyorsunuz bu şehrin altyapı sorunu var ama herkes tarafından kabul edilen soruna neşter vurmaya başladığınız da ister istemez vatandaşlar da haklı olarak tepkileri geliyor. Sabırla altyapı meselesi tamamlanana kadar, hoşgörümüzü elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.