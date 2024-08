Depreme dayanıklı, modern ve yepyeni yaşam alanları oluşturarak şehri daha güvenli bir geleceğe taşımayı hedefleyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Nailbey Mahallesi kentsel dönüşüm ofisinde vatandaşlarla bir araya geldi.Birbirinden kıymetli vizyon projelerini yatırıma dönüştürmesinin yanı sıra şehrin talep ve ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdiği eser ve hizmet belediyeciliği ile Elazığ’ın dönüşüm hamlesini sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Nailbey Mahallesi Kentsel dönüşüm ofisini ziyaret etti. Depreme dayanıklı konutlarla şehri güvenle geleceğe taşımak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla Nailbey Mahallesi’nde vatandaşların gerçekleştireceği talepler doğrultusunda yapılacak kentsel dönüşüm projesinin ilk adımı olan Nailbey Mahallesi kentsel dönüşüm ofisinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, projenin bölgeye katacağı değeri anlattı. Kalıcı yatırımları şehre kazandırmaya devam eden Başkan Şerifoğulları’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, projenin kendilerine ve bölgeye neler kazandıracağını duymaktan mutlu olduklarını dile getirerek, Başkan Şerifoğulları’na teşekkür etti. Başkan Şahin Şerifoğulları’na, Nailbey Mahalle muhtarı Murat Ataş, Güneykent Mahalle muhtarı Necati Karataş, Olgunlar Mahallesi muhtarı Emrah Dursun, Sarayatik Mahalle muhtarı Aytaç Şahinoğlu ve Sürsürü Mahalle muhtarı Hacı Mehmet Özdemir de eşlik etti.Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Nailbey Mahallesi’nde büyük ve önemli bir dönüşüm hamlesi gerçekleştirerek, bölgeyi şehrimizin yeni cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz. Gerçekleştireceğimiz çalışma kapsamında, hem ağır hasar nedeniyle yıkılarak boş arsa olarak kalan parselleri, hem mevcut deprem yönetmelikleri bakımından riskli durumdaki 40-50 yıllık binaları dönüştüreceğiz, hem de 10 metre genişliğe sahip General Hakkı Talay ve Bağlar Sokak’ı genişleterek bölgemize değer kazandıracağız. Şehrimizin geleceği adına son derece önemsediğimiz bu projemiz tamamlandığında, şehrimizin merkezi çok daha hızlı gelişmiş olacak’’ dedi.Kentsel dönüşüm talebinde bulunan vatandaşların ekonomik anlamda zorlanmayacağının altını çizen Başkan Şerifoğulları, ‘’Ayrıca, Elazığ Belediyesi olarak Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda ‘Her haneye kentsel dönüşüm kapsamında 100 bin lira hibe’ Projemiz kapsamında, vatandaşlarımızdan bu meblağı düşeceğiz. Kentsel dönüşüm talebinde bulunan hemşehrilerimiz, ekonomik anlamda zorlanmadan depreme dayanıklı, yeşil dokuyla bütünleşmiş, genişletilmiş yollarıyla yepyeni bir yaşam alanına kavuşmanın ayrıcalığını yaşayacak. Sevdalısı olduğumuz bu şehir bizim aşkımız, en değerlimiz. Bu aziz şehirde yaşayan hemşehrilerimizin her biri de son derece kıymetli, bizim için çok önemli. Görev süremiz boyunca eser, hizmet ve gönül belediyeciliği ilkesini benimsedik, şehrimizi güvenle geleceğe taşıyarak hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltebilmek için canla başla çalıştık. Yatırımlarımızı, hizmetlerimizi, katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdik, insanımıza ulaştırdık. Şehrimizin doğusuna hangi hizmeti götürdüysek, batısına, kuzeyine ve güneyine, mahalle ayrımı gözetmeden her bir köşesine dokunduk. İnsanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla; aziz şehrimizin her köşesine azim ve kararlılıkla hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Elazığ’ımıza değer kazandıran eserlerimizi hemşehrilerimizle buluşturarak, şehrimizin gelişimini sürdüreceğiz’’ diye konuştu.