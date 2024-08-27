Hakkari’nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Karaman Kazımkarabekir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.Kazımkarabekir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atan Atael, yayınladığı mesajda, “Temmuz 2021’de başladığım Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini bugün itibariyle tamamlayarak aranızdan ayrılıyorum. Doğası kadar insanı da güzel bu kentimizde bize emanet edilen 30 bin öğrencimizin yüreklerine tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte dokunmaya, onları dünyadaki akranlarıyla rekabet eder mantık ve nitelikte yetiştirmeye çalıştık. Öğrencilerimize bir yandan bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda çeşitlendirilmiş eğitim fırsatları sunmaya çalışırken bir yandan da onlara memleketin geleceğini şekillendirecek mimarlar oldukları öğretisini hissettirmeye çalıştık. Akla, gönle, kalbe, şehre hitap eden çalışmalarımızın olumlu dönüşleri hep birlikte görme fırsatı yakaladık. Öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin yapacakları çalışmalarla başarıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize başarı odağında gösterdikleri tüm fedakarlık ve gayret için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Yüksekova gelecekte ülkemizin birçok alanında olacağı gibi eğitim alanında da parlayan bir yıldızı olacaktır. Yapılan çalışmalara tam destek veren tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, yeni yönetimi devralacak çalışma arkadaşlarıma Yüksekova’mızın eğitim kalite çıtasını yükseltme çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” dedi.