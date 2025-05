Bitlis’te yer alan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü, turizme hazır hale getirildi.Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü, her mevsim büründüğü farklı güzellikle misafirlerini ağırlıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan Nemrut Krater Gölü; buhar bacası, küçük ve büyük gölleri ile her mevsim ziyaretçilerine ayrı ayrı güzellikler sunuyor.Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri Nemrut Krater Gölü yolunun açılması için başlattığı çalışmayı bitirerek krateri yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açtı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Ülkemiz, 4 mevsimin aynı anda yaşanabildiği güzel bir coğrafyadır. Ülkemizin güneyinde artık denize girilirken biz karla mücadeleyi sonuçlandırmaya yeni başladık. Kar yağışının bol olduğu bir bölgedeyiz. Bitlis yaklaşık bin 650 metre rakımla ülkemizin en yüksek illerinden biridir. Dediğim gibi birçok yerde deniz sezonu açılırken, biz karla mücadele çalışmalarımızı şu an sonlandırıyoruz. Ülkemizdeki bütün değerli vatandaşlarımızı kadim şehir Bitlisimize bekliyorum" dedi.Bitlis İl Özel İdaresi’nin kış boyunca gerçekleştirdiği karla mücadele çalışmalarına da değinen Vali Karakaya, "2024-2025 kış sezonunda Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerimiz toplamda 10 şantiyede 70 iş makinası ve 75 personel ile birlikte 640 yerleşim yerinde 7/24 esasına göre karla mücadele çalışması gerçekleştirmiştir. Bu süreçte 15 bin 200 kilometrelik bir yol açılmış ve yaklaşık 25 milyon TL’lik harcama yapılmıştır. Ben bu vesileyle İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimizi, İl Genel Meclisimizi ve Yol Şube Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.Devlet olarak vatandaşların evlerini, hanelerini ulaşılabilir durumda tutmak için kış mevsimi boyunca çalıştıklarını belirten Karakaya, "Burada 2 bin 948 metre rakımdaki Nemrut Krater Gölünün bulunduğu bölgede bu çalışmalarımızı sonlandırıyoruz. Bilindiği üzere Nemrut Kalderası, dünyanın en büyük ikinci kalderası ve biz bu kalderanın önce milli park sonra jeo park olması için gerekli çalışmaları devam ettiriyoruz. Burada Bitlis Eren Üniversitemiz, İl Özel İdaremiz birçok paydaşımızla birlikte çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. İnanıyoruz ki bu yıl içerisinde buranın gerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gerekse Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle bir milli park olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüze devrinin sağlanması için çalışmalarımız nihayete erecektir. Burası çok önemli bir doğal turizm destinasyonu olarak hem Bitlisli hemşerilerimizin hem bölgemizin hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistlerimizin hizmetine açmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.