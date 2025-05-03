Diyarbakır’ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman’ın oğlu, Bingöl İl Jandarma Komutanlığında unutulmaz bir gün geçirdi.2016 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman’ın eşi Serap Karaman (25), şehit kocasının adını oğluna verdi. Eşi şehit düştükten sonra Bingöl’deki ailesinin yanına yerleşen Serap Karaman, henüz 6 aylık olan çocuğunu babasının hatıralarıyla büyüttü. 9 yaşındaki Kadir Karaman bugün Bingöl İl Jandarma Komutanlığında ağırlandı. Şehidin emaneti olan Kadir Karaman, dedektör köpeklerle birlikte uzun bir süre oynadı. Silahları da tanıyan Kadir Karaman, jandarma araçlarına da bindirildi. Karaman, Bingöl Jandarma Komutanlığında unutulmaz bir gün yaşadı.Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ’’Kahraman şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman’ın bizlere emaneti olan evladımız Kadir Karaman’ı İl Jandarma Komutanlığımızda misafir ettik. Bu cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin çocukları bizlere emanettir’’ ifadelerine yer verildi.