Elazığ Hipodromunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde dünyada eşi benzeri olmayan geri dönüşüm pistinin çalışmalarında sona gelindi. Yapılan projeyle birlikte 20 bin ton kum, geri dönüşüme kazandırılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, israftan kaçınmayı ve atığın önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen ve döngüselliğe dayalı bir kaynak ve atık yönetimi yaklaşımı olan proje, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik edilmesi ve kaynakların verimli kullanılmasını teşvik ediyor. Elazığ Hipodromunda da son yıllarda Sıfır Atık Projesine destek olmak maksadıyla yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik tarafından kum pistlerinin geri dönüştürülerek tekrar kullanılması fikri, Fırat Üniversitesinin de destekleriyle proje haline dönüştü. TUBİTAK projesi olarak başlatılan ve dünyada eşi benzeri olmayan projede geri dönüşüm pistinin sonuna gelindi. Yapılan bu projeyle birlikte yıllık 20 bin ton kum, yıkanıp elendikten sonra tekrar geri dönüştürülecek.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olarak her ne kadar depremle anılan bir kurum olsak da kendilerinin bir de çevre kısmı olduklarını belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, "Çevreyi korumaya ve güzelleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki çevre bize miras değil bir emanettir. Bu emaneti gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde yaşanabilir bir ortam oluşturarak teslim etmemiz gerekiyor. Bu nedenle bu tür tesislerin varlığı çok önemlidir" dedi.’’Projeyi daha iyi boyutlara getirmek için çabamız devam ediyor’’Pistlerden her yıl toplanan birçok kumun geri dönüştürülebileceği fikrinin ortak akılla hakim olduğunu ifade eden Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Bahar Demirel, "Bunun ilk fikir babası da hipodrom müdürümüzdür. Daha sonra yaptığımız laboratuvar analizlerin de gördük ki kumun yüzde 60’a yakın kısmı dayanıklılık açısından yine pistlerde kullanılabilecek durumda ve kil olarak da yeterli miktarda dayanıklılığa sahip olacak boyutlara sahipti. Bu durumda bu atığı neden hem çevre kirliliği olarak ortada bırakalım diye düşündük ve hep beraber bir TUBİTAK projesi yapma fikri oluştu. Halihazırda halen daha TUBİTAK’ta inceleme aşamasında olan bir projemiz var. Projemizde, kimya mühendisleri, mekatronik mühendisleri, yazılım mühendisleri ve bende inşaat mühendisi olarak bulunuyorum. Bu konuda bilgi ve birikimlerimizi bir araya getirip böyle bir tesisi daha modern bir şekilde nasıl hayata geçirebiliriz fikri hakim şuanda. Projemiz şuan da hayata geçti ama bundan sonraki aşamada da daha iyi boyutlara getirmek üzere çabalarımız sürecek" diye konuştu.20 bin ton kum, yıkanıp elenerek geri dönüştürülüyorKum pist atığının geri dönüştürülmesi kapsamında bir arada olduklarını belirten Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, "Bu proje Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın ülke çapında başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesine destek olmak ve hipodrom alanımızda bulunan pistlerden çıkan atıl kumların değerlendirilerek dönüştürülmesini hedeflemektedir. Yaklaşık 3 yıl önce bu projenin ilk fikri, aklımıza geldiğinde bunu geliştirmek istedik. Fırat Üniversitesi ile birlikte işe akademik bir boyut katmak amacıyla çalışmalara başladık. Bu süreçte birçok analiz ve deneme yapıldı. İnönü Üniversitesi Madencilik Fakültesi de konuya dahil oldu. Pistlerimizden her yıl yaklaşık olarak topladığımız 20 bin ton civarındaki kumun yıkanıp elenerek tekrar geri dönüştürülebileceğini anlamış bulunmaktayız. Buradaki sistemimizi Karayolları Bölge Müdürlüğünden elde ettiğimiz makineyle pistlerimizden elde ettiğimiz kumu, tekrardan yıkama ve eleme işleminden geçiriyoruz. Buradaki kil malzeme çökertme havuzunda çökertilecek. Çökertilecek malzeme Yurtbaşı beldemize verilerek kablolama ve parkeleme alanlarında bunu kullanacaklar. Suyu da havuzlarda dönüştürerek tasarruf amacıyla kullanıyoruz. Projemiz tamamıyla çevresel bir projedir. Kum Pist Atığı Geri Dönüşüm Projesi (KUPA) tasarımı, Avrupa Yeşil Mutabakatına sürdürülebilirlik ve diğer ekonomik kurallara uygun bir projedir. At yarışı işi yapıyoruz. Bu nedenle şöyle bir sloganım var ’Geri dönüşüm projeleriyle sürdürülebilir bir geleceğe koşuyoruz.’ Umarım daha önce sıfır atıkla yaptığımız projeler gibi bu projemiz de başarıyla sonuçlanacaktır. Daha önce, tarımsal sulama alanlarına yapay dereler yaptık. Hipodromda bulunan bariyerler ve varillerden çocuklarımız için geri dönüşüm parkı yaptık. Hipodromda bulunan iş makinelerinden çıkan parçalardan heykeller inşa ettik ve onlar da şuan da Kapadokya’da sergileniyor. Dolayısıyla 2017 yılından itibaren sürdürdüğümüz sıfır atık projelerine katma değer katarak devam ediyoruz. Bu projenin dünyada bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Bu projeden literatürde bulamadık. Projemiz sonuçlandığında dünyada ilk geri dönüşüm pisti olarak kullanılacaktır. Bunun da Elazığ’da olması bizler için gurur vericidir" şeklinde konuştu.