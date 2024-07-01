ELAZIĞ (İHA) – "Dijital Ekonomide Kadının Güçlenmesi, Elazığ 4.0" programının ilk dönemi tamamlandı.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri ve yeni mezunlarından seçilen 17 kız öğrenci, Yıldırım Holding ile Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı tarafından yürütülen, iş alanında uygulama fırsatı tanıyan program başarıyla tamamladı. Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar, Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Rochelle Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenen törende, programdan faydalanan 17 kız öğrenciye katılım sertifikaları verildi.

Program kapsamında üçüncü kez bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Zeycan Rochelle Yıldırım, “Bu programı, kız öğrencilerimize eğitimin de ötesinde çalışma alanında uygulama fırsatı sağladığı ve iş dünyasının beklentileri yönünde kendilerini geliştirme imkanları sunduğu için çok değerli buluyorum. Programın başından itibaren, kadınların kendilerine güvenmelerini sağlamayı ve erkeklerin egemen olduğu teknoloji sektöründe iş imkanı bulabilmeleri için onlara kapılar açmayı hedefledik. Bizlerin de bu kapıları açmamızı mümkün kılan Fırat Üniversitesine, Rektörümüze ve dekanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Doğru imkanlar verildiği zaman zaten bütün kadınlar başarılı oluyor. Biz programı başlattığımızda kadınların dijital alanda çalışmalarını ve istihdama katılmalarını sağlayacak bir kapsam belirledik. Program ilerledikçe geleceğin liderlerinin de yetişmesine destek olduğumuzu fark ettik. Bu da bizim için ayrıca büyük bir mutluluk oldu” dedi.

Bir kadın lider olarak, geleceğin lider adayı kadınlarına bazı tavsiyeler vermek istediğini belirten Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

’’Öncelikle, kadınların en güçlü olduğu alan, süper güçleri duygusal zekalarıdır, bu duygusal zekayı asla kaybetmeyin. Günümüzde artık yapay zekadan konuşuyoruz ama siz özellikle geleceğin kadın liderleri olarak duygusal zekanıza güvenin ve onu kaybetmeyin. Bazen iş dünyasında yükselebilmek veya lider olabilmek için erkek gibi davranmak ve sert olmak gerektiği gibi şeyler düşünülüyor ama kadınların duygusal zekalarını ve kadınsal özelliklerini de kaybetmeden yükselmeleri ve oldukları gibi kalmaları çok önemlidir. Kendiniz olun, kendiniz olmaktan hiçbir zaman korkmayın o zaman istediğiniz hayatı sürmüş olacaksınız.”

Projenin kapanışında konuşan Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise ’’Üniversitemizin koymuş olduğu vizyon kapsamında özellikle Fırat Üniversitesinin ülkenin üst politikalarına hizmet edecek daha fazla istihdama katkı sağlaması, yerli ve milli teknolojilere uygun olarak daha fazla üretim yaparak projeler gerçekleştirmesi bizler için çok kıymetli. Burada da ön plana çıkan alan üniversite sanayi işbirliği oluyor. Özellikle sahada olan sanayiden temsilcilerin bizim öğrencilerimizle bir arada olması ve kendilerine fırsat tanımaları ve üniversitemizde öğretim gören 17 öğrencimizin dijital alanda stajlarını yapmaları bizim için çok kıymetlidir. Bu imkanı sağladıkları için Yıldırım Holding ailesine teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Program, karşılıklı bilgi alışverişi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.