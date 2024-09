Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 6 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) gösterdikleri başarıyla farklı üniversitelere yerleşmenin gururunu yaşadı.Başarılı gençlerin ödüllendirilmesi amacıyla Chocolade Boutique Plusta düzenlenen törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi de katılarak gençlerin mutluluğunu paylaştı.Azime Çiftçi burada yaptığı konuşmada söz konusu başarıların diğer çocuklara ilham kaynağı olacağını ve eğitim yolculuklarında gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise çocukların eğitim başarısını önemsediklerini belirterek şunları söyledi; “Her bir çocuğumuzun eğitim ve sosyal haklarına tam anlamıyla erişmesi en büyük önceliğimizdir. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler olarak, çocuklarımızın topluma kazandırılması ve başarılı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, koruma altındaki çocuklarımıza ve tüm dezavantajlı bireylere yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamak ve topluma nitelikli bireyler kazandırmak için her türlü desteği vermeye kararlıdır.”Konuşmaların ardından Chocolade Boutique Plus Kafe’de ağırlanan 45 koruma ve bakım altındaki çocuk, eğlenceli vakit geçirdi.Azime çiftçi gençlerle yakından ilgilenerek, bir süre sohbet etti.Tören sonunda başarılı gençlere Azime Çifçi tarafından çeşitli hediyeler verildi.