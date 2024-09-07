Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, il genelinde bin 365 okulda 187 bin 838 öğrenci ve 11 bin 763 öğretmen ile birlikte 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlanacağını söyledi.Yeni eğitim-öğretim yılının başta öğrenciler olmak üzere öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Yıldız,“Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle; temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız.Bu yıl okul öncesi ve 1, 5 ve 9. sınıflarımızda ’köklerden geleceğe’ anlayışı ile hayata geçirilecek olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile öğrencilerimizin millî, manevî ve insanî değerler istikametinde okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan, dikkat ve farkındalığı gelişmiş, eleştirel bakabilen, çözüm odaklı, sorumluluk sahibi, yetkin şahsiyetler olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz” dedi.Yıldız, öğrencilere hitaben mesajında, “Bizim de hikâyemiz bu sıralarda başladı. Bizim anılarımızı süsleyen okul yılları, sizin için bembeyaz bir sayfa şimdi... En güzel başlangıçlar için ziller çalacak, sizler derslere koşacaksınız bir bir. Okuyan, araştıran, sorgulayan ve her durumda bilgiye ulaşmanın yollarını arayan, yaşadığı toprakların rüyasını gören ve bu rüyaya tüm dünyayı ortak eden bireyler olmanız en büyük arzumuzdur. Geleceği sizlerin yapılandıracağına, sizler sayesinde yarınlarımızın bu günümüzden çok daha güzel olacağına yürekten inanıyor; yeni eğitim-öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum” dedi.Milli Eğitim Müdürü Yıldız, öğretmenlere yönelik ise, “Siz bizim hikâyemizin başkahramanlarısınız. Sizin bize desteğiniz olmadığı müddetçe başarmamız imkânsız. Erzurum’umuzu eğitim-öğretim faaliyetlerinde en üst sıralara taşıma yolundaki gayretlerimize bu yıl da gereken desteği sağlayacağınıza yürekten inanıyor; gayretleriniz, fedakârlıklarınız için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum” dedi.Yıldız velilere yönelik mesajında ise, “Bize emanet ettiğiniz çocuklarınızın sizler için çok değerli olduğunu ve onlar için çok büyük fedakârlık yaptığınızı biliyoruz.Evlatlarınıza, asil bir milletin ferdi olarak gurur duymayı; aziz vatanımızı yüceltmeyi öğretmek için çok çalıştığımızı biliniz.Eğitimi, bir millet ödevi olarak kabul edip; bu kutlu yolda yükümüzü paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle... "İlköğretim Haftası"nı kutluyor; büyük bir inanç ve özveriyle öğretmenlik mesleğini icra eden istikbalimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz ve saygıdeğer velilerimizle birlikte 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ülkemize, Erzurum’umuza ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.