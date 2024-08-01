Hakkari’nin Derecik ilçesindeki 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu faaliyete geçti.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Derecik ilçemize bağlı Gelişen köyünde sağlık hizmeti sunmak ve tıbbi müdahalelerde bulunmak amacıyla Gelişen 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz faaliyete geçirilmiştir. İstasyonumuz, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitimli sağlık ekibi ve tam donanımlı ambulanslarla vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere 7/24 hazır durumdadır. İstasyonumuzun Derecik ilçemize hayırlar getirmesini temenni ederek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na şükranlarımızı arz ederiz" denildi.