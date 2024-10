Elazığ Belediyesi, depreme dayanıklı modern konutlar inşa etmek amacıyla tamamen dönüşümü sürdürüyor. Nailbey Mahallesi ve Bosna Hersek Bulvarı’ndaki ofislerde yoğun talep oluşurken, bu projelerde talepler yüzde 70’e ulaştı ve bağımsız bölümü için 100 bin lira nakdi yardım sağlanıyor.

Depreme dayanıklı ve modern konutlarla şehri güvenle geleceğe taşıma hedefinin yanı sıra vatandaşların yaşam kalitesine konfor kazandırma ve yeni yaşam alanları oluşturma amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam eden Elazığ Belediyesi, Nailbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ofisi ile İstasyon Caddesi’nde vatandaşların taleplerini almayı sürdüren Bosna Hersek Bulvarı Kentsel Dönüşüm Ofisinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Nail Bey Mahallesi ve Bosna Hersek Bulvarı’nda yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Elazığ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü personeli Ahmet Furkan Şahin, Elazığ Belediyesi tarafından dört mahallede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasında taleplerin yüzde 70 oranına ulaştığını, belediye olarak her bir bağımsız bölüm için 100 bin lira nakdi yardım yapıldığını kaydetti.

Öte yandan, önemli bir detay olarak bu dönüşüm projesinin önceki depremlerden hak sahibi olan yapının mevcut haklarının bozulmayacağının altı çizildi.



Dört mahallede kentsel dönüşüm süreçlerinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirten Ahmet Furkan Şahin, "Elazığ Belediyesi olarak başlatılan kentsel dönüşüm çalışması, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız deprem sonrası yoğun bir talebe ulaşmıştır. Elazığ Belediyesi olarak toplam dört mahallede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasında talepler yüzde 70 oranına ulaşmıştır. Diğer mahalleler için de uygun alanlar belirlenerek sürecin başlatılması için çalışmalar devam etmektedir. Yapılacak olan her kentsel dönüşüm projesi için Elazığ Belediyesi olarak her bir bağımsız bölüm için 100 bin lira nakdi yardım bulunmaktadır. Belirlenen proje alanları, Elazığ’ın en eski yerleşim yerlerinden olup binalar 40-50 yıllık yaşa sahiptir. Genişletilen yolları ile ferah, modern, depreme dayanıklı yeni yaşam anaları oluşturulacaktır. Burada gerçekleştirilecek olan proje, daha önceki depremlerden hak sahibi olmuş vatandaşların hak sahipliklerini etkilememektedir. Bundan dolayı hak sahiplerinin projeye desteklerini beklemekteyiz" dedi.