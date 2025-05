Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kurulan Malatya Atlı Binicilik Tesisi, sunduğu eğitimler, terapi uygulamaları ve doğal ortamıyla hem çocuklardan hem de yetişkinlerden yoğun ilgi görüyor.Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Alişar Mahallesi’nde kurulan "Malatya Atlı Binicilik" tesisi, sunduğu binicilik eğitimleri, atla terapi uygulamaları ve doğayla iç içe sosyal ortamıyla bölge halkından yoğun ilgi görüyor.2018 yılından bu yana faaliyet gösteren tesisi işletmecisi Salman Alptekin, binicilik sporuna olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, "21 yıl profesyonel olarak cirit oynadım. Atların içinde büyüdüm. Bu birikimi gençlerle paylaşmak, çocuklara doğayla iç içe bir alan sunmak için eşimle birlikte bu tesisi kurduk" dedi.Tesiste 6-7 yaşından itibaren çocuklara binicilik eğitimi veriliyor. Ayrıca özel ihtiyaçlı çocuklara ve şehit ailelerinin çocuklarına ücretsiz eğitim ve terapi hizmetleri sağlanıyor. Alptekin, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da insanların sosyalleşebileceği alanlara olan ihtiyacın arttığını belirterek, "Depremden sonra insanlar doğayla temas kurabilecek, çocuklarıyla güvenli zaman geçirebilecek yerler arıyor. Tesisimiz bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor" şeklinde konuştu.Tesis bünyesinde 20 dakikalık at binme etkinliği 350 TL, 40 dakikalık doğa turu 750 TL, bir buçuk saat süren arazi gezisi ise bin 500 TL olarak ücretlendiriliyor. Aile işletmesi olarak hizmet veren merkezde pansiyon hizmeti de sunuluyor.İşletme ortağı Necmettin Alptekin de, tesisin sadece bir binicilik alanı değil, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimine katkı sunan bir merkez olduğuna dikkat çekti. Alptekin, "Burada sadece ata binilmiyor. Aynı zamanda çocuklar atlarla vakit geçiriyor, onları tanıyor, bakım süreçlerine dahil oluyor. Atlarımız eğitimli ve güvenli. Önce temel bilgiler veriliyor, ardından binişe geçiliyor" ifadelerini kullandı.Tesise Elazığ’dan gelen 1999 doğumlu ziyaretçi Enes Kaya ise, tesiste geçirdiği zamanı şu sözlerle anlattı:"Malatya’da birçok yeri gezdim ama burası en doğal, en keyifli yerlerden biri. Sosyal medyadan uzak, doğayla iç içe, gerçek bir etkileşim sunuyor. Buraya sadece at binmek için gelmiyoruz. Atları yemliyoruz, temizliyoruz, eğitimlerini gözlemliyoruz. Tesise her geldiğimizde işletme sahipleri bizi müşteri gibi değil, bir dost gibi karşılıyor."Kaya, atlarla kurduğu bağın zamanla duygusal bir ilişkiye dönüştüğünü vurgulayarak, "İlk geldiğimde köydeki gibi bir şey sanmıştım ama burada at binmekten çok daha fazlasını öğrendim. Atı tanımak, onunla güven bağı kurmak çok farklı bir his. Herkese bu deneyimi tavsiye ediyorum" diye konuştu.