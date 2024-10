Doğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneği (DASAD), 13. Sigortacılık Haftası münasebetiyle bir program düzenledi. DASAD Başkanı Serkan Daş, “ülkemizde sigortacılık sektörünün en büyük dağıtım kanalı olan sigorta acenteleri toplumda sigorta bilincinin artırılması ve sigortanın tabana yayılması, vatandaşlarımızın doğru teminatlarla uygun şartlarda ulaşabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır” dedi.Doğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneği (DASAD), 13. Sigortacılık Haftası münasebetiyle Erzurum Hilton Garden Inn Otel’de kutlama program düzenledi.DASAD Başkanı Serkan Daş’ın ev sahipliğinde Ekşioğlu Hukuk’un destekleriyle Erzurum Hilton Otel’de düzenlenen programa, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk’ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, DASAD Başkanı Serkan Daş, Ekşioğlu Hukuk Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yıldırım ile Erzurum’da hizmet veren sigorta acenteleri katıldı.Sigorta güvenilir bir limanDASAD Başkanı Serkan Daş, sigortacılık sektörünün hayattaki risklere karşı güvenilir bir liman olduğunu belirterek, sektörün vazgeçilmez unsurunun da acenteler olduğunu ifade etti. Sektörün önemli bir paydaşı olan acentelerin ayakta kalması gerektiğinin altını çizen Daş, “Sigorta acenteleri olarak işlerimizi daha iyi yapabilmemiz için yaşadığımız sorunlar mutlaka çözülmelidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; ‘Sigorta acenteden alınır, Sigortacılık acentesiz olmaz’ Acenteler olarak bunu her zaman vurguluyoruz” diye konuştu.Ekonomi büyüklüğü ile ters orantılıDASAD Başkanı Daş, “Sağlığımıza, evimize, eşyalarımıza, arabamıza sahip olduğumuz tüm cihaz ve makinelere, hatta emekliliğimize kadar hayatımızın her alanında var olan sigorta ekonomik açıdan koruyucu olması nedeni ile ülkelerin önde gelen büyük sektörleri arasındadır. Türkiye ekonomik büyüklük açısından dünyada 18. ülke iken sigorta büyüklüğü açısından 38. sırada yer almaktadır. bu oranı daha ileriye taşımak adına odalar ve dernekler bu konuda el birliği ile gayret göstererek sigortacılık haftasında sigortanın önemini tüketicilere anlatmaya çalışıyoruz” dedi.Sigorta acenteden alınırDoğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Serkan Daş, “Ülkemizde sigortacılık sektörünün en büyük dağıtım kanalı olan sigorta acenteleri toplumda sigorta bilincinin artırılması ve sigortanın tabana yayılması, vatandaşlarımızın doğru teminatlarla uygun şartlarda ulaşabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Sözlerime son verirken, yönetim kurulu başkanı olarak ve şahsım olarak yönetimde olan Lütfettin bey, Zeki bey, Ferhat bey, Hilmi beye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu geceyi düzenlememizde bize destek olan kapılarını sonuna kadar açan Ekşioğlu holding bünyesinde olan Ekşioğlu hukuk danışmanlık şirketine teşekkürü bir borç biliriz. Geceye geldiğimiz andan itibaren hep kullandığım bir terim var: sigorta acenteden alınır. sigorta acentesi olmaz” diye konuştu.Özakalın: Tedbir Bizden Takdir Allah’tanErzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, sigortacılık sektörünün önemine dikkati çekerek, sektörde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasının, sektörün temelini oluşturan acenteleri daha güçlü kılacağını söyledi. Toplumda sigorta bilincinin artırılması için yapılan çalışmaları da önemsediklerini kaydeden Başkan Özakalın, bu yönde yapılan çalışmalara Oda olarak her zaman destek verdiklerini dile getirdi. Özakalın, “Biz tedbiri alalım takdiri Allah’a bırakalım. Ayrıca sahada rakip olan ancak bu gece burada dost olarak büyük dayanışma ve kaynaşma örneği sergileyen tüm Sigorta acentelerini kutluyorum” dedi.Ekşioğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yıldırım ile İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu da, 13. Sigortacılık Haftası ile ilgili olarak günün önemine binaen birer konuşma yaptılar.Gecenin sonunda davetliler ve sigorta acenteleri canlı müzik eşliğinde halay çekerek eğlendiler.