Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şubesi, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu’nun katılımı ile açıldı.Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şubesi, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu’nun katılımı ile açıldı.Açılış öncesi bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıda ilk olarak söz alan DAİMFED Malatya Şubesi Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Kadircan Esen, “6 Şubat depremlerinde maalesef 21. yüzyılda şehirlerimizi inşa ederken imarı, altyapısı, yolları, donatı alanları ve can güvenliğini ön planda tutan yenilikler yapmamız gerektiğini düşünüyor, bu doğrultuda fikirler üreten, öneriler sunan, sahaya hakim, teknik oluşumlara önemli katkılar sunacağından şüphemiz yoktu. Bu minvalde alanında tecrübeli memleketini ve milletini seven, akademisyen, mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı, harita mühendisi, avukat, jeoloji mühendisi ve makine mühendisi arkadaşlarınızdan oluşan 44 kurucu üyemiz ile Doğu Akdeniz İnşaat müteahhit Birlikleri Federasyonu Malatya Şubesi’nin federasyon merkezimizin olurları ile yaklaşık bir ay önce aktif hale getirdik. Amacımız tamamen şehir ve inşaat paydaşlarının gelişimine katkıda bulunmak, farklılıkları bir araya getirmek, bilim, hukuk çerçevesinde çalışmalar yapıp gerekli yerlere öneriler sunmaktır. Oluşumuzun bir başka gayesi ise teknik meslek gruplarının haklarını korumak öz güven kazandırmak ve kamuoyuna doğru bilgilendirme yapmaktır” dedi.DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, 6 Şubat depremlerinin ardından sık sık sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan yer bilimcileri eleştirdi. Esen,’ Hemen hemen her hafta sosyal medya fenomeni yer bilimcilerin fal bakar gibi senaryolar üretmesi şehrimizde sosyolojik dengesizlik oluşturmakta ve insanların enerjisini yutmaktadır’ dedi.Şehrin menfaati doğrultusunda iş birliği yapmaya hazır olduklarını aktaran Esen, şunları kaydetti: “Bu negatif enerji silsilesi resmi kurumlarda inisiyatif alma ve hizmet işlem yapma olgusunu yok etme noktasına getirmekte ve özel sektörde de rekabet gücünü düşürüp sermayenin piyasadan çekilmesine sebep olmaktadır. Şehrimizin hafızasına sahip çıkarak yeniden ayağa kalkması, ülkemizde deprem sonrası eylem planlarına örnek modeller oluşturulması adına tüm detay ve çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Bizler teknik destek isteyen tüm kurumlarımıza, şehrimizin menfaati doğrultusunda iş birliği yapmaya hazır olduğumuzun altını çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.Programda bir konuşma yapan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’nın ticari olarak ayağa kalkması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Malatya’da depremde 130 binin üzerinde yapı stoku kaybının ve bunun 20 bininin de işyeri olduğunu ifade eden Özcan, “Şehir hayatının son bulduğu bir döneme girmiş olduk. Dolayısıyla şehrin yerel aktörleri, siyasi aktörleri, sivil toplum örgütleri çok da doğru kendimizi ifade edemedik. İfade edemediğimiz için Malatya maalesef hala anlamsız tartışmalar, gereksiz popülist davranışlar, çok gereksiz ve anlamsız sürdürülebilir olmayan tavır, davranış ve söylemlerle yol bulmaya çalışıyor. Malatya maalesef son zamanlarda özellikle şehrin genel anlamda hem yapı stoklarını hem yeniden planlanmasını hem de imar planlarının hızlı bir şekilde ortaya koymasında çok yetersiz kalması yerel aktörler inisiyatif almıyorlar. Hala yerinden dönüşümle ilgili 15 ayı bitirmemize rağmen netice alınmadı. Konu sadece çok fazla sayıda konut yapmak değil. Eğer şehir kendi yerinde ayağa kalkacaksa altyapısı, enerji hatları, sosyal donatıları hazır olan bir şehir kurarken işi çok zorlaştırıyoruz. İşi zorlaştırmanın bir manası yok. Şehirler ve milletler idarecileri kendilerini yönetsinler diye seçerler. O iradeyi o riski alması gerekenler bizler, belediye başkanları, milletvekilleridir. Merkezi hükümetin çok yoğun bir gayretle çalıştığına şahitlik ediyoruz. Ama burada önemli olan yerel aktörlerin merkezi hükümetin deprem bölgelerine sunmuş olduğu bütün imkanları sağlıklı bir şekilde şehre kazandırmanın peşindeyiz. Maalesef bu konuda yeteri kadar mesafe alamadığımızı her kesim ifade ediyor” diye konuştu.DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise federasyon olarak 3 maddeyi ele aldıklarını anlatarak, “Birincisi bir müteahhittin sorumluluğunun yılının belirlenmesi. İkincisi binaların kontrolden geçerek müteahhit değil de yönetimle orada oturanların bakım yapmak zorunda olduğunu sağlayacağız. Üçüncüsü ve en önemlisi de maalesef bu sektörün bir odası bulunmamaktadır. Biz federasyon olarak bunu araştırdık. 1971 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmiş bir genelge var. Elli bir yıl sonra bunu raftan çıkartıp hükümetin önüne koymayı hedefliyoruz. Üçüncü ve en büyük hedefimiz de bu. Çünkü derneklerle bir yere kadar ilerleyebildiğimizin farkına vardık. Bizler de 5 vilayette bin 100 firmadan oluşan 8 tane şubesiyle devasa bir yapıya ulaştık. Bunun dışında da biz yararlı bir meslek sürdürüyoruz. Bir tarafta ismi düzgün alınmayan bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörün ekonomiye çok güçlü katkıda bulunuyorsa, bu sektörün de bir sicil altına alınmasını gerektiğine inanıyoruz. Onun için birlikten kuvvet doğar diyoruz. Birlikten konfederasyon doğar diyoruz. Birlikten oda doğar diyoruz. Burada güzel projeler yapacağız. Bunların en önemlisi de biz iş birliğini geliştirmek için Adalet Bakanlığıyla federasyon olarak bir sözleşme imzaladık. Bütün illerde açık cezaevinde bulunan suçların terör ve yüz kızartıcı suçu olmayan insanlara parke ustalığı, elektrik ustalığı, sıvacı, boyacı, operatör yetiştirme adına protokollere başladık. Aşağı yukarı önümüzdeki yılın il aylarına kadar 7 bin hükümlüye bu belgeleri sertifikaları vereceğiz. Bugün açılışımızdan sonra da Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımızla bu protokolü imzalayacağız. Burada da cezaevinde istihdama katkıda bulunmak için çaba göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.Toplantıda son olarak söz alan eski Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Bakan Kürşat Tüzmen’de Malatya’nın 2 Cumhurbaşkanı çıkarmış çok önemli bir il olduğunu belirterek şuanki görüntünün Malatya’ya yakışmadığını söyledi. Toplantı öncesi şehir merkezinde dolaştığını da hatırlatan Tüzmen, “Bir taraftan yıkım yapmak isteyenler, bir taraftan yapım yapmak isteyenler, bir taraftan ikisi arasında kararsız kalanlar var. Sıkıntılardan kaçarak sıkıntıları çözemezsiniz. Siyasetçinin ikna kabiliyeti yoksa sorunları çözmek için konuşmaktan kaçınırsa sıkıntılar çözüme kavuşmaz. Bu siyaset üstü bir iştir. İktidarıyla, milletvekilleriyle, muhalefetiyle sahada olması lazım. Beklemekle hiçbir yere varamazsınız. Bu Malatya’ya hiç yakışan bir görüntü değil. İki Cumhurbaşkanı çıkarmış bir şehre hiç yakışmıyor. İnsanı yaşatacağız ki devlet yaşasın. İnsan bugün bize serzenişlerde bulunuyorsa o zaman devletin anlamını tekrar sorgulama noktasına gelir. Bizim için devletten daha asil, devletten daha önemli bir şey yoktur. Bunun da varlığını buraya göstermemiz gerekir” dedi.Eski Bakan Tüzmen konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çok özel bir milletiz. Unutmayalım. Birbirimize sarılıp en güzel şekilde değerlerimizi ayakta tutarak yolumuza devam ederiz. Karar vermek çok önemlidir. Bir yönetici, bir lider, bir başkan hayatta karar verdikçe yol alabilir. Karar vermeyen, yol alamaz. Malatya’da da şimdi karar verip geçeceksiniz. Arkaya bakmayacaksınız. Şu anda Malatya’da gördüğüm nedir biliyor musunuz? Buradakiler su sabuna dokunmamaya çalışıyor. Benim gördüğüm bu. Suya sabuna dokunmazsak ne gelir biliyor musun arkasından? Sudan çıkmış balığa döneriz. Dikkatli olmak lazım. Gemiyi karaya vurdurmamak lazım. Bir de geminin su alması vardır. Gemi de fazla delik açılırsa su alır. Yani çok kafadan çok ses çıkmaması lazım. Vasatın altındakilerin yollanması, vasatin üstündeki adamlarla yola devam edilmesi gerekiyor. Yani bu değerlerle, bu imkanlarla çok daha iyisini yapmak Malatya’nın elinde”Konuşmaların ardından Eski Bakan Tüzmen, DAİMFAD Malaya Şubesinin kurulmasıyla ilgili yetki belgesini Genel Başkan Karslıoğlu ile birlikte Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen’e verdi.Birçok Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantı sonrası DAİMFED Malatya Şubesi’nin açılışına geçildi. Kavaklıbağ Mahallesi’nde gerçekleşen açılışa Malatya Valisi Ersin Yazıcı’da katıldı. Burada açılışta konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin değil yapıların öldürdüğüne dikkat çekerek, bu konuda işini layıkıyla yapan müteahhitlere çok büyük görev düştüğünü söyledi. Malatya’nın ayağa kalkacağını ifade eden Yazıcı, “Sahada bazı sorunlarımız var. Malatya’da yıkımların göreve geldikten sonra ne seviyede olduğunu biliyoruz. Bir seçim dönemi yaşadık, aksayan bazı işlerimiz oldu. Bundan sonra önümüze bakıyoruz. Allah’ın izniyle Malatya’mız eskisinden daha güzel olacak” diye konuştu.Yazıcı’nın konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile birlikte DAİMFED Malatya Şubesi hizmete girdi.