Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da katıldığı AK Parti Malatya 8. İl Kongresi’nde gerçekleştirdiği konuşmada, son 22 yılda Malatya’ya yaptıkları 511 milyar liralık yatırımları vurgularken muhalefeti eleştirerek, "Laf cambazları milleti kandıramaz" dedi. Erdoğan, enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ve fırsatçılıkla savaşacaklarını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. İl Kongresi’ne katıldı. Yeni Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kongreye çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Namık Gören’in görevi Ali Bakan’a devredeceği kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’nın yaralarını süratle sarmak için canla başla çalıştıklarını dile getirerek 6 bin 554’ü Malatya’da olmak üzere toplam 66 bin 307 konutun bugün anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi."Ne söz verdiysek, Allah’tan bir mani olmazsa onu yerine getireceğiz"Depremzedelere ne söz verdilerse yerine getireceklerini ifade eden Erdoğan, “Malatyalı kardeşlerimiz müsterih olsun. Ne söz verdiysek Allah’tan bir mani olmazsa onu yerine getireceğiz. Bugün ayrıca Malatya Kuzey Çevre Yolumuzun ikinci kısmını hizmete açtık. Toplam 43,5 kilometre uzunluğundaki yolun öncekilerle birlikte 38,3 kilometresi tamamlanmış olduk. Hem deprem konutlarımızın hem de çevre yolumuzun hizmete giren kısmının Malatya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi."Dava kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum"AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresinin de demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, “Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Malatya teşkilatlarımızda vazife üstlenmiş tüm dava kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün görevi devreden dava arkadaşlarıma ülkem ve partim adına minnettarlığımı ifade ediyor yeni sorumluluk üstlenen kardeşlerime de Mevla’dan muvaffakiyetler temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.Bugüne kadar her zaman eserler ve yatırımlar ile Malatya’ya geldiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:“Laf değil iş ürettik, hizmet ürettik, eser ürettik. Bununla birlikte gönüller yapmaya gönüller kazanmaya gayret ettik. Biz tepeden bakanlardan olmadık ve olmayacağız. Vatandaşla arasına mesafe koyanlar, milletle arasına duvar örenler açık söylüyorum benim yol arkadaşlarım olamazlar. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil daima kendimizle yarıştık. Bize durmak yok duraksama yok, millete hizmet mücadelesinde rehavete kapılmak yok. Bu kutlu yolda yorulmak gevşemek vazgeçmek yok. Şunu unutmayın kardeşlerim. Biz milletin partisiyiz, biz 85 milyonun partisiyiz, biz dertliyiz derdi olan bir kadroyuz. Tek tek şehirlerimizin tek tek vatandaşlarımızın sorunlarıyla dertliyiz. Hiçbir ayrım yapmadan bu dertlere derman oluncaya kadar çalışacak ter dökecek mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız. Milletimize verdiğimiz hizmetleri birbiriyle yarıştırıyoruz. Diplomasiden savunma sanayine, teknolojiden terörle mücadeleye kadar farklı alanlarda elde ettiğimiz başarıları birbiriyle yarıştırıyoruz. Allah’ın izniyle Türkiye’yi her alanda dünyanın önce en büyük 10 ülkesi ardından en güçlü ilk 3-5 devleti arasına çıkardığımızda kendimizi milletimize verdiğimiz sözleri hakkıyla yerine getirmiş olacağız.”“Laf cambazları ile siyasi hokkabazlık, onlarla milleti kandırdığını zanneden sadece kendisini kandırmış olur”Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakın bizim milletimiz feraset sahibi, bizim milletimiz basiret sahibidir. Bizim milletimiz kim çalışıyor kim yan gelip yatıyor bunun hesabını en doğru şekilde yapacak göze ve irfana sahip bir millettir. Laf cambazları ili siyasi hokkabazlık, onlarla milleti kandırdığını zanneden sadece kendisini kandırmış olur. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşünen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur. Siyasi rakiplerimizi bırakın Türkiye’yi bırakın, 85 milyonu, il ve ilçeleri dahi yönetecek çaplarının olmadığı çok net biçimde görülüyor. Milletimiz de bu gerçeği emin olun görüyor not ediyor, hafızasına ilmek ilmek nakış ediyor” şeklinde konuştu.“Bir diğer meselemiz fırsatçılıktan kaynaklı fahiş fiyat davranışları”AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar millete karşı hep şeffaf ve harbi olduklarının altını çizen Erdoğan, ekonomide uyguladıkları programın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladıklarını söyledi. Ekonomideki mevcut sıkıntıların çıbanbaşı olarak gördükleri enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguladıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Enflasyonla mücadele ederken üretimi istihdamı ihracatı artırmaya da özel önem veriyoruz. Çünkü üretim olmadan istihdamı ve ihracatı koruyup geliştiremeyiz. İşsizliğin topluma ve bireye getirdiği ağır yükü hiç kimse taşıyamaz. Bir diğer meselemiz fırsatçılıktan kaynaklı fahiş fiyat davranışlarıdır. Ülkemizde maalesef girdi maliyetlerindeki artışla döviz kuruyla enflasyon oranlarıyla izah edilemeyecek fiyatlama yapan bir kesim var. Üreticiden dağıtıcıya perakendecilerden hizmet sektörüne kadar yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır. Emlaktan otomobile kira ve gıdadan inşaat sektörüne çeşitli alanlarda rastladığımız bu dalgayı kırmanın yolu da yine enflasyonu düşürmekten geçiyor. Denetim şüphesiz bu süreçte çok çok önemli. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz kendi yetki alanlarında bu denetimleri yapıyorlar yapmaya da devam edecekler. Ama resmi kurumların denetimini tamamlayacak olan en önemli unsur vicdanlardaki denetimdir. Vicdanı olmayan ticari ahlakı olmayan insafı olmayan gözünü para bürüyen daha çok kazanmak için hiçbir değer gözetmeyen zihniyet pek çok olayda şahit olduğumuz üzere ne yazık ki dolaşacak bir arka yol mutlaka buluyor. Buna rağmen devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz. Son 1,5 yılda çok ciddi mesafe aldığımız bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmemiz için halkımızın güçlü desteğine ihtiyaç duyacağız. Tüm vatandaşlarımızdan hem dirayet hem de destek bekliyoruz. El birliğiyle bu meseleyi çözdüğümüzde dar gelirlerimizin beklentilerini karşılayacak adımları kalıcı ve etkili bir şekilde atmamız daha kolay olacaktır. Aksi takdirde yüksek maaş zammı yüksek enflasyon kısır döngüsünün içine gireriz ki bundan en çok zararı da yine halkımız görecektir."’Malatya’ya 511 milyar lira yatırım yaptık’"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da son 22 yılda şehre 511 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek 2025’te gerçekleştirilecek projelere dair önemli müjdeler de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:"Unutmayın, iki günü aynı olan ziyanında olduğu gerçeğinden hareketle her günümüzü milletimize daha iyi hizmet etmek için kullanıyoruz. Bu anlayışla son 22 yılda Malatya’ya, güncel rakamlarla toplam 511 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Laf değil, 511 milyar lira! Bunların 5 milyar lirası adalete, 33 milyar lirası eğitime, 6,7 milyar lirası gençlik ve spora, 58 milyar lirası sosyal yardımlara, 13 milyar lirası sağlığa, 186 milyar lirası çevre ve şehircilik yatırımlarına harcandı. Ayrıca 209 milyar lira tutarında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ulaştırma için 92 milyar lira, tarım ve orman için 51 milyar lira, sanayi ve teknoloji için 4 milyar lira yatırım yapıldı."Malatya’ya önemli sağlık ve gençlik yatırımlarıErdoğan, sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki yatırımların önemine de değindi ve "Gençlik ve sporda 10 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları ve stadyumlarla birlikte toplam 78 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta ise toplam bin 827 yatak kapasitesine ulaşan 16 hastane dahil 75 sağlık tesisi inşa ettik" dedi."Malatya, Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattı"Malatya’nın 2020 depreminden sonra önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya, Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattı. Bu dönüşüm sayesinde 6 Şubat depremlerinde birçok ev ayakta kaldı" diye konuştu.Malatya’ya kazandırdıkları projelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimize 8 millet bahçesi kazandırıyoruz, bunlardan 6’sını tamamladık. Yeşilyurt millet bahçelerimizin yapımına devam ediyoruz. Darende’de Sungur millet bahçemizin yer seçimi tamamlandı. Malatya’nın 2020 yılında 236 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 471 kilometreye çıkardık. Şehirde 350 kilometre yeni yol inşa ettik. Kömürhan Köprüsü ile Malatya’yı, Anadolu’yu, Güneydoğu Anadolu’yu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirdik. Elazığ-Malatya hızlı demir yolu etüt projelerimiz de devam ediyor. Malatya havalimanımızı ise büyüterek, yolcu kapasitesini 1,2 milyon kişiden 2,5 milyon kişiye çıkartacağız” ifadelerini kullandı.Malatya’da büyük bir altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 baraj, 24 sulama tesisi, 56 taşkın koruma tesisi, 5 arazi toplulaştırması ve 10 hidroelektrik santral inşa ettik. Şu anda 46 baraj ve göletin yapımı devam ediyor" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, Malatya’daki özel sektör projelerine de değinerek, "Teşviklerimiz sayesinde tamamlanan 655 özel sektör projesinde 33 milyar lira yatırım gerçekleşti ve 49 bin kişilik istihdam sağlandı. İnşallah daha çok iş yapacağız, Malatya’mız daha da büyüyecek" diye konuştu.AK Parti Malatya 8. İl Kongresi’ne İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da katıldı.