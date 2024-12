Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da “Gençlik Buluşmaları” programında gençlerle bir araya geldi. Gençlerine güvenmeyen bir milletin geleceğinden umudunu kestiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nı gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz” dedi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Erzurum’da düzenlenen “Gençlik Buluşmaları” programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle her bir araya geldiğinde onların enerjisiyle, coşkusuyla, umuduyla adeta gençleştiklerini ifade ederek, “Dadaşlar diyarındaki bu birlikteliğimizin ülkemiz, milletimiz ve bilhassa gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bunun için gerek Ankara ve İstanbul’daki programlarda, gerek şehir ziyaretlerimizde her fırsatta gençlerimizle bir araya gelmeye gayret ediyorum. Rahmetli Necip Fazıl ’Gençlik yaş değil, ruh işidir’ diyor. Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında İstanbul’u fethederken hangi inanç ve azme sahipse, hükümdarlığının 46. yılında 73 yaşında çıktığı seferde hayata gözlerini yuman Kanuni de aynı hissiyatla hareket ediyor. Ben de burada Fatih’in yolundan giden bir gençlik, Kanuni’yi, Yavuz’u takip eden bir nesil görüyorum” dedi.“Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürüdük”Gençlerine güvenmeyen bir milletin geleceğinden umudunu kestiğini vurgulayan Erdoğan, “Biz siyasette, bürokraside, ticarette, sivil toplum faaliyetlerinde, hayatın her alanında gençlerimize güvendik, inandık, hep onların önünü açtık. Türk siyasetinde gençlere ve kadınlara hem il ve ilçe teşkilatları, hem genel merkez düzeyinde en üst seviyede temsil imkanını biz sağladık. Bunu yaparken elbette eski dönemlerin taassuplarının eseri direnişlerle, tepkilerle de karşılaştık. Ama hiçbirine kulak asmadık. Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürüdük. Hamdolsun uzun bir mücadelenin ardından gençlerimizin ve kadınlarımızın dinamizmini ülkemize kazandırmayı da başardık. Hep söylediğimiz gibi partimizin gençlik kollarını, sizleri geleceğe hazırlayan bir okul olarak kabul ettik. Gençlerimizi arka bahçemiz değil, asli yol ve mesai arkadaşlarımız olarak gördük. Sizler de bizleri mahcup etmediniz. Gayretinizle, azminizle, becerinizle hep yüzümüzü ağarttınız. Geçmişte partimizin gençlik ve kadın kollarında görev alan yüzlerce, binlerce arkadaşımız bunun en güzel örnekleridir. Bu arkadaşlarımız kimi kendi işinde, kimi kamu yönetiminde, kimi siyasette, kimi uluslararası alanda şu anda başarıdan başarıya koşuyor. Parlamentodan kamu yönetimine ve araştırma geliştirmeye kadar her platformda ülkemize eşsiz hizmetler sunan gençlerimizle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.“Türkiye Yüzyılı’nı gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz”Bu seviyeye gelmenin kolay olmadığını ve bir şeyin daha idraki içerisinde olduklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:“Gençliğine güvenmeyen kusura bakmayın nal toplar. Sevgili gençler, bizler bundan sonraki süreç içinde özellikle gençlerimize süratle daha farklı imkanlar vermek suretiyle eğitimden sağlığa, spordan teknolojiye ihtiyaç duydukları tüm alanlarda gereken altyapıyı sağlamaya devam edeceğiz. Hepsinden önemlisi gençlerimize biz bu özgüveni kazandırdık. Daha düne kadar gençlerimizin en büyük hayali okulunu bitirdikten sonra KPSS’de iyi bir puan alarak memuriyete girmekti. Şimdi aynı gençler, ülkenin sınırlarını aşıp dünyayı kucaklayan bir vizyonla TEKNOFEST ruhuna hayat veriyor. Türkiye Yüzyılı’nı işte bu gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz. İstanbul’un fethinin 600. yılı olan 2053 vizyonumuzu işte bu gençlerimiz şekillendirecek, ilmik ilmik örecek. Malazgirt Zaferi’nin bininci yılında ülkemizi diplomasiden ekonomiye, güvenlikten temel hizmet alanlarına kadar her alanda dünyada ilk sıralara çıkartacak olan yine siz ve sizden sonraki nesillerdir.”“Hepinize, her birinizin hayaline ihtiyacımız var “Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslenirken, “Gençler siz bakmayın birilerinin ülkesini beğenmeyip yurt dışı güzellemesi yaptığına. ’Ben varım’ diyeceksiniz. Sosyal medyada art niyetli olarak dolaşıma sokulan ’Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti. Filanca ülke şunu kazandı’ görüntülerinin devamı hiçte öyle söylendiği gibi olmuyor. Bu ülkenin, bu devletin sağladığı imkanlarla eğitim hayatlarını tamamlayıp, iş tecrübesi edinip, sonra yurt dışına gidenlerin çoğu hayal kırıklığıyla geri dönmenin ne yazık ki yollarını arıyor. Oralarda kalanların bir bölümünün de geri dönmeyi kendilerine yediremedikleri için yaşadıkları sıkıntılara özellikle göğüs gerdiklerini biliyoruz. Her ne şekilde olursa olsun teröre bulaşmamış ve bu şartla bu ülkenin kapıları da, milletimizin gönlü de tüm evlatlarına sonuna kadar açıktır. Bizim keyfi yere feda edecek tek bir insanımız, tek bir gencimiz yoktur. Hepinize, her birinizin hayaline, birikimine, becerisine bizim ihtiyacımız var. Unutmayınız. Yalan bire kırk veren zehirli bir tohum gibidir. Halbuki biz bire yüz veren bilginin, bilimin, hakikatin peşindeyiz. Gençlerimizden beklentimiz zeka ve kabiliyetleriyle işte bu bereketli hasadı milletimize kazandırmadır. Dadaşlar diyarının gençlerinin bu kutlu yürüyüşte en önde yer alacaklarından şüphe duymuyorum. Rabbim yolumuzu, bahtınızı açık etsin diyorum” şeklinde konuştu.“Gençler nedense evlenmiyor, boşanmalar da artıyor”Aile kavramının çok kutsal bir kavram olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ki bizim milletimizin aile kavramı noktasında geçmişten bugüne farklı bir kudsiyeti var. Onun için de tabii bu kavrama hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Özellikle üniversite gençliğimizin kavramı üzerindeki duruşu çok farklı olması lazım. Mesela bizim şu anda üzerinde durduğumuz bir konu; gençler nedense evlenmiyor, boşanmalar da artıyor. Yani erkekler kızlara karşı, kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı. Bunu aşmamız lazım. Zaman zaman ben de, arkadaşlarım da yardımcı olmak istiyoruz, aracı olalım diyoruz. Ama bakıyorsun maalesef kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Bu konuda işi çok uzatmayalım. Ben 25 yaşında evlendim. Ama şimdi bakıyoruz yani 30, 35, 40, alıp başını gidiyor. Bir an önce evliliği yapmak lazım. Ve gençler nasibinizi böyle 30, 40 bu yaşlarda değil, gençlik yaşında halletmek lazım. Ve bir de tabii bizim bir kutsalımız daha var. Yani bu LGBT, MGBT filan bu işlere de karşıyız” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sarı Gelin” türküsüne eşlik ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin sorularına cevap verirken,“Biz yatalım kalkalım, bol bol dua edelim, iyi ki onların eline bu ülke kalmadı. Bunlar, biliyorsunuz belediyelerde hangi sefaleti bizlere yaşatıyorlar, değil mi? Bir de oraya kalsaydı” diye konuştu.“Gençlik Buluşması” programında Ferhat Göçer konser verirken, sinevizyon gösterimi de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferhat Göçer’in seslendirdiği “Sarı Gelin” türküsüne eşlik etti.