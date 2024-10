Eğitimdeki başarılarıyla dikkat çeken Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan çocuklar, teknolojik oyunlara adeta savaş açarak ilçede açılan futbol kursunda keyifli zaman geçiriyor.Yıllarca birçok futbol kulübünde profesyonel futbol oynayan eski futbolcu Barış Gürgül, tecrübesini ve birikimini memleketi olan Çemişgezek ilçesindeki çocuklara aktarmaya başladı. Açılan futbol kursunda 6 ile 15 yaş arasındaki çocuklar, tablet ve dijital bağımlılıktan uzak şekilde hem spor yapıyor, hem de futbol öğreniyor. Futbol kursuna katılan öğrencilerin velileri de, saha dışında çocuklarının futbol kabiliyetini izleyerek keyifli anlar yaşıyor.Tablet ve telefonla uğraşmaktan ötürü artık sıkıldığını ve bu sebeple kitap okumaya ve futbola yöneldiğini belirten 7 yaşındaki Bilge Yıldırım, "Tabletten, telefondan sıkıldığım için artık kitap okumaya ve futbol kursuna başlamaya karar verdim" dedi.İyi çalışarak ileride iyi bir futbolcu olacağını dile getiren 7 yaşındaki Ediz Kılıç, "Telefondan sıkıldım. Futbol kursuna yazıldım. Ronaldo gibi futbol oynamak istiyorum. Hocamız şu an bize antrenman yaptırıyor. İyice çalışarak iyi oyuncular olacağız" şeklinde konuştu.Uzun zamandır futbol eğitimi aldığını belirten Tuğrul Yiğit Saran ise, "Spora ilgi duyuyorum. Spor konusunda futbolu çok seviyorum. Çağımızda bir sürü teknolojik şeyler var. Artık onlarla oynamaktan bıktık ve doğal yaşama geri dönmek istiyoruz. Spor yapıp eğlenmeyi seçiyoruz. Çemişgezek ilçemize de böyle bir imkan geldiğinden dolayı, böyle bir kulüp açıldığından dolayı, değerlendirmek istedik. Hemen yazıldım. Hedefim olan Ronaldinho gibi bir Barcelona’da oynamak istiyorum" diye konuştu.Bilgi ve birikimini memleketindeki çocuklara aktarmak için futbol kursu açan, eski profesyonel futbolcu Barış Gürgül, "Ben 1974 Elazığ doğumluyum. Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunuyum. Okulun yanında yıllarca profesyonel futbol oynadım. Ülkemizin birçok takımında futbol oynadım. Şu an Elazığ’da da Beşiktaş’ın resmi futbol okulumuz var. Çemişgezek ilçemizde de futbol kursu açmamız için bir talep oldu. Burada da çocuklara eğitim vermemiz için, kendi memleketimiz olduğu için elimizden geleni yapacağız. Çocuklarımızı yetiştirmeye bakacağız. Çocuklarımız derslerinde olduğu gibi futbol konusunda da çok yetenekliler. Çocukların dersteki başarılarına ödül olarak burada futbol eğitimi vereceğiz. Çocukların başarılı olacağına inanıyorum. Çocuklarımız eğitimde çok başarılı. Çemişgezek olarak ders olarak çok iyi olduklarından dolayı futbolda da, sporda da iyi olduklarını düşünüyoruz. Şu anda Çemişgezek’te kursumuzu başlattık. Bugün itibarıyla spor okulumuzu 3 grup halinde başlatacağız. 6 yaşından 15 yaşına kadar her yaştan öğrencimiz var. Biliyorum çok yetenekli çocuklar var. Bunlara elimizden geleni yapacağız, yetiştireceğiz. İnşallah buradan da Arda’lar neden çıkmasın. Spor bildiğiniz gibi araç değil amaçtır. Çocuklarımızın biliyorsunuz tablet, teknoloji, televizyon. Hep bununla yoğun şekilde ilgileniyorlar. Amacımız burada çocukları sahalara çekmek. Bu alışkanlıklarından uzak tutmak. Eminim spora başladıktan sonra çocuklar sporla daha da iç içe olacaklar. Kötü alışkanlıklardan uzak duracaklar" dedi.