Asrın felaketinde çok sayıda binanın yıkıldığı Malatya Yeşilyurt’un tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’da kırsal kalkınmayı destekleyip, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yeni köy konutlarının temelleri atılmaya başlandı.Depremde yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen yapılar yerine inşa edilecek yeni evler, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanırken, diğer taraftan bölgenin tarihi dokusuna uygun mimari anlayışla hayata geçiriliyor. Yeni konutların, Çırmıhtı’nın sosyal ve ekonomik hayatına da canlılık kazandırması bekleniyor.AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, kırsal konut projelerinin hızlı bir şekilde hayata geçtiği Çırmıhtı’da temelleri atılan yeni konutları incelediler. AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, yeni konutların bölgenin tarihi kimliğini ön plana çıkartacak şekilde projelendirildiğini, evlerin tamamlandığı zaman Çırmıhtı’nın daha cazip bir hüviyete kavuşacağını söyledi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise modern, dayanıklı ve çevre dostu şekilde inşa edilecek kırsal konutların, sadece birer yapı değil; aynı zamanda tarihi ve kırsal bölgelerin geleceğine yapılan güçlü yatırımlar olduğunu söyledi.Çırmıhtı’nın yaşam kalitesini artırıp, turizm potansiyelini artırmak adına hayata geçen projelere belediye olarak her türlü konuda destek verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Geçit, "Uzun süren çalışmalar ve görüşmeler neticesinde kırsal konutlarımızın temellerini atmaya başladık, hayırlı olsun" şeklinde konuşarak yeni konutlarla birlikte Çırmıhtı’nın sosyal, kültürel ve tarihsel değerlerini yeniden ön plana çıkartacaklarına vurgu yaptı.Çırmıhtı’da toplam 458 binadan bir kısmının temellerinin atıldığını ifade eden Başkan Geçit, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alıp çok sayıda binanın yıkıldığı, tarihi ve turistik mekânlarıyla dikkat çekici özelliklere sahip kadim Çırmıhtı’nın geçmişten bugüne uzanan güçlü potansiyelini yeniden ön plana çıkarmak için kırsal konut projelerinin büyük önem taşıdığını söyledi. 31 Mart seçimlerinde ‘Çırmıhtı’yı, Gündüzbey’i, Banazı’yı, Kileyik’i ve tarihi bölgelerimizi yeniden ayağa kaldıracağız’ sözünü yerine getirmek için her türlü çaba ve gayreti gösterdiklerini hatırlatan Başkan Geçit, "Göreve geldiğimiz ilk dönem aldığımız Meclis kararlarımızın yanı sıra Ankara ve Malatya’da yaptığımız ciddi temaslar ve görüşmeler neticesinde imar uygulamalarımızla birlikte buradaki yapılaşmanın önünü açtık, kolaylaştırdık ve gerekli izinleri verdik. Bu süreci milletvekillerimiz, valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yürüttük. Sayın Bakanımızın da çok büyük destekleri oldu, kendisine şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yoğun süren çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık, konutlarımızın temelli atılıyor. Bölgenin kadim değerlerini ön plana çıkartacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık verecek konforlu, modern ve kaliteli yapılar inşa ediliyor. Buradaki evler sadece bir ev değil aynı zamanda bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkartacak şekilde tasarlandı. Kırsal konutlarımızın tüm aşamalarında destek ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Çırmıhtı’nın tüm kadim değerlerini ön plana çıkartacak kırsal konutların yanı sıra diğer alt ve üst yapı yatırımlarıyla deprem yaralarının sarılacağını ve bugünden geleceğe daha güzel bir Çırmıhtı emanet edeceklerini söyledi.Bölgede 16 farklı tip kırsal konut projelerinin uygulanacağını, yeni konutların modern ve güvenli olmasının yanı sıra bölgenin kültürü, tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartacak tasarımlara sahip olacağını söyleyen Milletvekili Tüfenkci, "Çırmıhtı’ya özgü, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, bölgenin tüm değerlerini yansıtacak yeni konutlarımızla birlikte tarihi bölgelerimizin daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını sağlayacağız. Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit burayla gerçekten yakından ilgilendi, gerek Malatya’da gerekse de Ankara’da Bakanımızla yapılan görüşmelerde buraya büyük bir hassasiyet gösterdi, göreve geldiğinden beri canla başla çalıştı, buranın yeniden ayağa kalkması, imarı ve ihyası için ciddi emek verdi, kendisine teşekkür ediyorum. Konutlarımızın temellerini atarak süreci başlatmış oluyoruz. Toplamda 458 konutun ihalesi yapıldı, her bir konutumuzu inşa edip, hak sahiplerine teslim ederek buradaki yaşam kalitesini artırmış olacağız. Villa tarzına sahip yeni konutlarımız bittiği zaman daha farklı, daha güzel, herkesin hayranlık duyacağı bir Çırmıhtı ortaya çıkmış olacak. Hak sahibi vatandaşlarımız için farklı bölgelerde yürütülen yerinde dönüşüm ve TOKİ konutları çalışmaları devam ederken Ardıçtepe’de de yapımı süren konutlar yeni evlerine kavuşacak olan ailelerimize teslim edilecek. Yeşilyurt’umuzun geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmak için kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.Arsası müsait olmayan vatandaşların Ardıçtepe, Gündüzbey, Banazı ve Yakınca’da inşa edilen TOKİ Konutlarından yararlanabileceklerini hatırlatan milletvekili Tüfenkci konuşmasının devamında Çırmıhtı başta olmak üzere bölgedeki mahallelerin merkezlerini canlandıracak yeni çarşı projelerinden bahsederek, "Mahallelerimizin merkezlerine nitelikli, güzel ve modern yeni çarşı merkezleri kurarak buralardaki yaşam seviyesini artıracağız. Mahalle sakinlerimizin yanı sıra tarihi mahallelerimizin sosyal dokusunu yerinde görmek isteyen turistlerimiz ve misafirlerimizi en güzel alanlarda ağırlayarak bölgenin sosyal ve ekonomik hayatını hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Bakanımızın Malatya ziyaretinde bu projeleri kendisine ileteceğiz. Tarihi bölgelerimizi, temelleri atılan yeni konutlarla, yaşam alanlarıyla ve çevre düzenlemeleriyle eskisinden daha güzel bir görüntüye kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çırmıhtı’da ki derenin ıslah edilmesi, temiz ve güzel bir görüntüye kavuşması içinde başlatılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Burada topyekün bir değişim yaşanacak, daha güzel bir Çırmıhtı, Gündüzbey, Banazı, Kileyik ve Yakınca’yı hep birlikte inşa ve ihya edeceğiz" diye konuştu.