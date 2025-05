Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla 6,5 milyon TL bütçeyle 650 bin domates ve kapya biber fidesi, yüzde 50 hibe desteğiyle çiftçilere dağıtıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarımsal Amaçlı Küçük Ölçekli Projelerin Desteklenmesi (TAKE) programı kapsamında temin edilen fidelerin 350 bini domates, 300 bini ise kapya biber olarak belirlendi. Dağıtım aynı zamanda İl Özel İdaresi tarafından desteklenen sebzeciliğin yaygınlaştırılması projeleri kapsamında da yürütüldü.Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, projenin toplam bütçesinin 6 milyon 500 bin TL olduğunu ifade etti. Gönç, dağıtımın TAKE ve İl Özel İdaresi projeleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, fide desteğinin Muş’ta sebze üretimini geliştirme açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Gönç, Muş genelinde yaklaşık 7 bin hektarlık alanda sebze üretiminin sürdüğünü belirterek, "Bakanlığımızca uygulanmakta olan TAKE projesi kapsamında yüzde 50 hibeli olarak finanse edilen kapya biber yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi ile İl Özel İdaresi tarafından yüzde 50 hibeyle desteklenen sebze yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında domates ve biber fidesi dağıtım programında toplanmış bulunmaktayız. Toplamda 350 bin adet domates ve yaklaşık 300 bin adet kapya biber fidesi olmak üzere toplam 650 bin fide dağıtımı gerçekleştireceğiz. Projemizin toplam maliyeti 6 milyon 500 bin TL. Geçen yılki verilere göre ilimizde 95 bin ton domates, yaklaşık 4 bin ton da biber üretimi gerçekleşti. Bu rakamların artırılması ve iyileştirilmesi gerektiği aşikâr. Bu tür projelerle hem aile işletmelerimize ekonomik katkı sağlamayı hem de bahçe bitkileri üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bakanlığımızın ilgili birimlerine, İl Özel İdaremizin kıymetli idarecilerine ve Tarım Kredi Kooperatifimize teşekkür ediyorum. Projemizin ilimize hayırlı olmasını diliyor, tüm üreticilerimize bol kazançlı, bereketli bir sezon temenni ediyorum" dedi.Çiftçiler devlet desteğinden memnunFide desteğinden yararlanan çiftçilerden Burhan Sayılgan ise, verilen hibelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 40 yıldır köyünde çiftçilik yaptığını belirten Sayılgan, şunları söyledi: "Devletin verdiği yüzde 50 hibelerden memnunuz. Fideler verimli. Eskiden kendi fidelerimizi üretiyorduk, ama baktık ki devletin verdiği fideler daha kaliteli ve verimli. Artık kendi üretimimizi tarihe gömdük. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz bize her konuda destek veriyor. Topraklarımız da verimli. Biber ve domates fidesini Tarım Kredi Kooperatifinden alıyoruz. Hem verimli hem kaliteli. İki dönüm ekiyorum, 3 bine yakın fide alıyorum. Eğer verimi olmasaydı, buradan almazdık" şeklinde konuştu.