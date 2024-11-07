Tunceli’nin Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, kentteki lise öğrencilerine MEBİ programının tanıtımı yapıldı.Çemişgezek Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine MEBİ programının önemi ve özellikleri anlatıldı. MEBİ programı hakkında bilgiler veren Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, ‘’Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği göz önünde bulundurularak Bakanlığımız tarafından hazırlanan MEBİ Programını okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize tanıttık. Artık MEBİ ile bireysel öğrenme dönemi başlıyor. MEBİ, YKS’ye hazırlık ve okul derslerine yönelik olarak konu anlatım videoları, konu özetleri, etkileşimli video ve içerikler, animasyon ve simülasyon destekli anlatım, kitaplar, soru bankaları ve konu pekiştirme testleri, video çözümlü sorular, çıkmış sorular, rehberlik, çalışma planı, ayrıntılı raporlar ve hedef belirleme alanlarında öğrencilerimize hizmet sunuyor. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören lise kademesindeki öğrenciler, mezun öğrenciler, öğretmenler ve veliler eba, e-devlet veya mebbis şifreleri ile giriş yaparak tüm içerikleri ücretsiz bir şekilde kullanabilir’’ dedi.