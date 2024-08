Erzurum’un Çat Belediyesi tarafından geleneksel olarak ilk kez düzenlenen ata sporu "At Yarışları" etkinliği, çevre illerden ve ilçelerden büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, üç farklı grupta yarışan atlar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.Yarışlar üç grupta gerçekleştirildi, Birinci grup Taylar, ikinci grup İngilizler ve üçüncü grup Araplar. Her grupta büyük rekabetin yaşandığı yarışlar sonunda dereceye giren at sahipleri ödüllerle onurlandırıldı. Grup birincilerine tam altın kupa, grup ikincilerine yarım altın kupa, grup üçüncülerine ise çeyrek altın kupa takdim edildi.Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, yaptığı konuşmada, bu etkinliğin bölgede ata sporlarına olan ilgiyi artırmayı hedeflediğini belirterek ‘’İlkini düzenlediğimiz At Yarışları etkinliği, büyük bir heyecan ve katılımla tamamlandı. Sporcularımızın üstün performansı ve centilmenlik ruhu, bu anlamlı etkinliğe ayrı bir değer kattı. Dereceye giren sporcularımızı altın ve kupa ile ödüllendirerek başarılarını taçlandırdık.Bu yarışlarla, geleneksel sporlarımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Çat Belediyesi olarak, her yıl bu etkinliği düzenleyerek hem kültürümüzü hem de dostluk bağlarımızı pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Ata sporumuza sahip çıkmaya ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.Etkinlik, ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi. Başkan Kılıç, bu tür organizasyonların ilerleyen yıllarda daha da büyüyerek devam edeceğinin müjdesini verdi.Yarışları İlçe Kaymakamı İrem Baha Yağan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Balak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yılmaz Ulutaş ve çok sayıda vatandaş takip etti.