Van’ın Çatak ilçesinde serebrovasküler tedavisi gören 59 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Van’a getirildi.Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde serebrovasküler (beyin damarlarının birçok nedene bağlı olarak daralması, tıkanması veya yırtılarak kanın damar dışına çıkması sonucu oluşan bir grup hastalık) hastalık nedeniyle tedavi gören 59 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevki kararlaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede Çatak’a giden helikopter hastayı alarak Van’a nakli sağlandı.