Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım seferberliği devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Bilgi Evi ve Halk Pazarı Yıldızkent-1 marketin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, "Bugün sadece iki binanın kapısını değil, bilgiye erişimin ve dayanışmanın, halkımızın refahını artırmanın, sofralara bereket getirmenin kapılarını da birlikte açıyoruz. Bilgi Evimiz, çocuklar, gençler ve yetişkinler için eğitim, kültür ve kişisel gelişim odaklı modern, güvenli ve donanımlı bir öğrenme ve gelişim alanı olacaktır.Halk Marketimiz ise Temel gıda maddelerini, sebze ve meyveyi, temizlik ürünlerini ve halkımızın günlük ihtiyaç duyduğu ürünleri uygun fiyatlarla, kaliteli ve güvenilir bir şekilde alabileceği bir sosyal hizmet projesidir" dedi. Genel Sekreter Zafer Aynalı da, her iki yatırımın teknik özelliklerini anlattı. Aynalı, "Erzurum’da bilge bir neslin inşası için oluşturduğumuz Bilgi Evleri projemiz devam ediyor. İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın adını taşıyan bu güzel yatırımda inşallah nice Nurettin Topçu’lar nice Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’lar yetişecek. Bir diğer yatırımımız Halk Pazarımızın ikinci şubesini Yıldızkent’te açtık. Yeni şubelerimizi de tek tek hayata geçireceğiz" diye konuştu. Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma da yatırımlardan dolayı Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkür etti. AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da, "Gün geçmiyor ki şehrimizde yeni bir yatırımın açılışı yapılmasın. Gönül Belediyeciliğine en güzel örnekler kuşkusuz ilimizde yaşanıyor. Şehrimizin gelişim ve değişimini sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e bu güzel yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da, Bilgi Evi ve Halk Pazarı açılışının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey’in gösterdiği istikamette milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ve bütün dava arkadaşımızla bu kadim şehre hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı."Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma hocamız hakikatin sesidir"Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, burada yaptığı konuşmada, "Her şeyden önce, bu güzel mekâna ismini verdiğimiz İhsan Süreyya Sırma Hocamızdan bahsetmeden geçemeyiz. O, bir ilim adamından çok daha fazlasıdır. Hayatı boyunca hakkın, hakikatin ve adaletin sesi olmuş; yazdığı eserlerle milyonlara ışık tutmuş; genç nesillere İslam tarihini, ümmet bilincini ve adanmışlık ruhunu aşılamış bir gönül mimarıdır" dedi. "Erzurum onun için bir şehir değil, bir idealdir. Bu şehrin ilimle, irfanla, ahlakla yoğrulmuş ruhuna her daim hayran olmuş, Erzurum’un gençlerine umutla bakmıştır. Hocamız, 1973 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü’nde İslam Tarihi dersleri de vermiştir. İşte bizler de onun adını bu bilgi evine vererek, bu ilim geleneğini yaşatmayı bir borç bildik" diyen Başkan Sekmen, "Bu güzide eğitim yatırımımızda hayatını Yüce dinimize adamış, İslam tarihi dalında 30 kitabı ve 200’ü aşkın ilmi makalesi bulunan nice İhsan Süreyya Sırma Hocalarımız yetişecek inşallah" kaydını düştü."Şehirler betonla değil sevgi ve gönülle büyür"Başkan Mehmet Sekmen, şöyle devam etti: "Erzurum, tarihi boyunca sadece bir medeniyetler kavşağı değil, aynı zamanda bir ilim ve irfan merkezidir. Alvarlı Efe’nin, Nurettin Topçu’nun iz bıraktığı bu topraklar, nesilden nesile bilgiyle, hikmetle, şuurla yoğrulmuştur. Bugün bu bilgi evleriyle bu kutlu mirası yeniden canlandırıyoruz. Çünkü bu şehir, yalnızca taşla, toprakla değil; kalemle, kelamla, gönülle büyür. Bilgi evleri bizim belediyecilik anlayışımızda yalnızca bir bina değil, geleceğe açılan bir kapıdır. Burada sadece ders çalışılmaz; burada karakter inşa edilir, özgüven kazandırılır, ufuk açılır. Evlatlarımızın sokakta değil, kitapla yoğrulan ortamlarda büyümesini, sosyal medyanın değil sosyal sorumluluğun hâkim olduğu ortamlarda yetişmesini istiyoruz. Bu anlayışla, şehrimizin dört bir yanına bilgi evleri, gençlik merkezleri ve okuma salonları kazandırdık. Çünkü biliyoruz ki; bir nesli imar etmeden bir şehri imar edemezsiniz. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ diye buyuruyor. İşte biz de bu anlayışla bilgiye, ilme ve gençliğimize yatırım yapıyoruz. Bilgi evleri yalnızca sınavlara hazırlık kursları veren yapılar değildir. Burada müzikten sanata, spordan değerler eğitimine kadar birçok etkinlik yürütülüyor. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için sunduğumuz bu sosyal ortamlar, aynı zamanda birer korunaklı liman vazifesi görmektedir.""Halk pazarlarımıza yoğun bir ilgi var"Halk pazarlarına yoğun bir ilginin olduğunu belirten Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bir diğer önemli hizmetimiz ise Yıldızkent-1 Halk Pazarı’dır. Bu pazar yalnızca bir alışveriş yeri değildir. Bu pazar; dar gelirli vatandaşlarımız için adeta bir can damarı, mahalle kültürünün yeniden inşa edildiği bir yaşam alanıdır. Üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşan bu sistem, sosyal belediyecilik anlayışımızın güçlü bir yansımasıdır. Burada hem uygun fiyat hem kaliteli ürün hem de samimi bir alışveriş ortamı sunuluyor. Şunu ifade etmek isterim ki; bizim belediyecilik anlayışımız, yalnızca yol, kaldırım, park yapmak değildir. Biz, gönüllere yol yapmanın derdindeyiz. İşte biz bu anlayışla, halk pazarları kurarak vatandaşımızın mutfağına, ev ekonomisine dokunuyoruz. Bu pazar, halkın belediyesinin halk için yaptığı bir hizmettir. Bu yüzden adı da ‘Halk pazarı’dır. Bizim hedefimiz sadece yol yapmak, bina dikmek değildir. Biz gönülleri kazanmak, şehirle birlikte insanı ihya etmenin gayreti içerisindeyiz. Bir şehir, ancak insanı mutluysa medenidir. Biz de bu medeniyetin izinden giderek, şehrimizin hem fiziki çehresini hem sosyal yapısını birlikte inşa ediyoruz." Konuşmaların ardından söz konusu yatırımların açılışı yapıldı.