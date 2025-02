Mersin’in Toroslar ilçesinde düzenlenen Üniversite Sporları Bocce Türkiye Şampiyonası, büyük bir heyecana sahne oldu. Turnuvada Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren milli sporcu Selçuk Can Kuşak, Raffa Altınokta disiplininde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.30 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyona 24 üniversiteden 127 sporcu katıldı. Bocce sporuna olan ilgisi ve disiplinli çalışmalarıyla tanınan milli sporcu Selçuk Can Kuşak, şampiyona boyunca üstün performans sergileyerek final müsabakasına kadar yükselmeyi başardı. Finalde güçlü rakipleriyle mücadele eden Kuşak, turnuvayı ikincilikle tamamlayarak gümüş madalya kazandı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Selçuk Can Kuşak’ın elde ettiği başarının Elazığ’daki genç sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, ’’Elazığ olarak sporun her branşında başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Milli sporcumuz Selçuk Can Kuşak, Üniversite Sporları Bocce Türkiye Şampiyonasında gösterdiği üstün performansla Türkiye ikincisi olarak bizleri gururlandırmıştır. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda da temsil eden sporcumuz, disiplini ve azmiyle gençlerimize ilham kaynağı olmaktadır. Kendisine ve emeği geçen antrenörü Burak Kalınca’ya teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz’’ denildi.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği bu prestijli şampiyona, bocce sporunun üniversiteler arasında yaygınlaşmasına katkı sağlarken, sporculara kendilerini geliştirme fırsatı sundu.