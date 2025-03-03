Bitlis’te tarihi ve doğal güzelliklerin kış mevsimiyle birlikte beyaz gelinliğini giymesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran Bitlis’te, tarihi eserlerle bütünleşen beyaz örtünün ortaya çıkardığı manzaralar görenleri mest ediyor.Çarşı merkezinin tam ortasından geçen derenin üzerine yapılan betonarme yapıların yıktırılmasıyla her biri yaklaşık 500 yıllık olan 8 adet köprüyle birlikte "Dere Üstü Islah Projesi" çerçevesinde kale, köprüler, hanlar, hamamlar ve camiler gün yüzüne çıkarılmıştı.Türkiye’nin en çok kar alan illerinin başında gelen ve ’karın başkenti’ olarak bilinen Bitlis’te kar yağışıyla tarihi eserlerin bütünleşmesi fotoğraf severleri de heyecanlandırdı.Bütün ihtişamı ile gün yüzüne çıkan tarihi eserleri fotoğraflamak isteyen vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarak tarihi eserlerin fotoğraflarını çekiyorlar.