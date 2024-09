Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla vergi, ihracat ve istihdam rekortmenlerine ödülleri takdim edildi.Bir dizi programlara katılmak üzere Bingöl’de olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BİNTSO binasında hizmet veren Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile Elazığ Ticaret Borsası Bingöl Tescil Bürosu’nun açılışını gerçekleştirdi. Ardından Bingöl’de 2023 yılında vergi, ihracat ve istihdam rekortmenlerine ödülleri takdim edildi.Programda konuşan BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, “Bugünkü buluşmamız iki büyük açılışı kapsıyor: Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile Elazığ Ticaret Borsası Bingöl Tescil Bürosunun açılışlarını gerçekleştireceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Bingöl’ün kalkınması ve iş dünyamızın güçlenmesi için önemli adımlar attık. Bunlar arasında KOSGEB İl Müdürlüğü’nü hizmet binamıza taşıdık, Elazığ Ticaret Borsası Temsilciliği’nin hizmet binamızda açılmasını sağladık, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Temsilciliği’nin hizmet binamızda açılmasını gerçekleştirdik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ofisi’nin hizmet binamızda açılmasını sağladık, Halkbank Şubesi’nin hizmet binamızda açılmasını başardık, Ziraat Katılım Bankası’nın ilimizde açılmasını gerçekleştirdik, BINTSO Proje Ofisi’ni kurduk, BINTSO Arama ve Kurtarma Timi’ni oluşturduk, DAİB ile birlikte Bingöl Balı ve Gıda Sektörü için 5 milyon Euro değerinde Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (URGE) Projesi’ni hayata geçirdik, TOGG hizmet aracını Odamıza kazandırdık, Bölgemizin ilk Trugo Elektrikli Araç Şarj İstasyonu’nu Odamız otoparkında halkımızın hizmetine sunduk, Bingöl Belediyesi ve AFAD işbirliği ile Arama ve Kurtarma Ekiplerimiz için SOGEP Projesi’ni başlattık ve inşallah çok yakında Bingöl Gümrük Müdürlüğü’nün açılışını gerçekleştireceğiz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde en büyük desteği veren başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’a sonsuz şükranlarımızı arz ederim, kendisine minnettarız. Her konuda yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın liderliğinde bu projeleri çok kısa bir sürede hayata geçirdik. Aynı zamanda, iş dünyamızın tüm sorunlarına kulak veren milletvekillerimiz Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata’nın da bu süreçte büyük katkıları oldu. Ayrıca, ilimizin gelişimine her daim destek veren, kapısını sürekli iş dünyamıza açan Valimiz Ahmet Hamdi Usta’ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “Biraz önce Hisarcıklıoğlu Camimizin açılışını gerçekleştirdik şimdi de Bingöl TSO’ızın şehrimize değer katan icraatlarında bir aradayız. Oda Başkanımız Kadir Çintay kardeşimi ve yönetimini, yürekten tebrik ediyorum. Odamız, aynı zamanda aktedite Odadır. Yani sizlere 5 yıldızlı hizmet sunduğunu belgelemiş durumdadır. Odamız, hizmet kapasitesini ve kalitesini her geçen yükseltiyor, üyelerimizin dertlerine tercüman oluyor. Sorunlarına çözüm için her türlü gayreti gösteriyor. Bingöl’e en iyi şekilde hizmet vermek için çalışan, Kadir Çintay kardeşim’den Allah razı olsun diyorum. Öte yandan biz de TOBB olarak Bingöle eserler kazandırdık. 2003-2004 yıllarında 480 adet deprem konutu inşa ettik. 2015’de 32 derslikli Cevdet Yılmaz Ortaokulumuzu yaptık. Bingöl tüm bu hizmetlerin en iyisini hak ediyor. Bundan sonrada elimizden gelen desteği veriyoruz. Bingöl’ün bir şansı da, çok kıymetli bir devlet adamına sahip olmasıdır. Cevdet Yılmaz, bu topraklardan çıkmış, kendi emeğiyle, alın teriyle, kendini en iyi şekilde yetiştirmiştir. Bürokraside, hükümette en üst görevleri başarıyla üstlenmiştir. Onun bu hayat hikâyesi, inşallah tüm Bingöllü gençlerimize de örnek olur, kendisini rol model alırlar” diye konuştu.