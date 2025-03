Bingöl’de jandarma ekipleri Down Sendromlu çocukları ziyaret ederek bir araya geldi.Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında günün anlam ve önemini vurgulamak maksadıyla Genç ilçesinde bulunan bir eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki Down Sendromlu öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ekipler tarafından etkinlikler düzenlendi ve jandarma dergisi ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. Jandarma ekipleriyle birlikte zaman geçiren ve etkinlikler yapan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.