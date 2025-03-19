Bingöl’de Acil Obstertik Bakım (AOB) programı gerçekleştirildi.Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda, Uzm. Dr. Samet Tatlı başkanlığında gerçekleştirilen AOB Programı çekirdek ekip toplantısına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ferhat Korkutata, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Ayhan Aktaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Koçak, hastane yöneticileri, kadın doğum uzmanları ve çocuk hastalıkları uzmanları katıldı. Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Fatma Nur Eğilmez tarafından AOB yönetici uyum eğitimi verildi. Yapılan sunumda normal doğumun önemi, il geneli sezaryen oranlarının düşürülmesi konusuna vurgu yapıldı.Toplantı sonrasında, Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım unvanını kazanan Bingöl Devlet Hastanesi ve özel hastaneye belgeleri törenle takdim edildi.