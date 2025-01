Bingöl’ün Karlıova ilçesinde besicilerin zorlu kış mesaisi devam ediyor. Besiciler at ve kızakları kullanarak, yaklaşık 1 buçuk kilometre boyunca taşıdıkları otlarla hayvanlarını beslemeye çalışıyor.Karlıova ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynarpınar köyünde besiciler, yoğun kar yağışı nedeni ile zorluk yaşıyor. Besiciler, kar yağışının ardından yaz aylarında biçtikleri otları, at veya kızaklarla 1 buçuk kilometre taşıyarak hayvanlarına ulaştırmaya çalışıyor. Yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirten 45 yaşındaki Fazlı Gürgen hemen her gün sabahın erken saatlerinde uyanıp hayvanlarını beslemeye başladıklarını söyledi. Gürgen, ’’Sabah saat 08.00 gibi kalkıp hayvanlarımıza ot, yem, arpa veriyoruz. Saat 12.00’a doğru tekrardan içeri koyuyoruz. Bu arada tabi yaklaşık 1 buçuk kilometre gidip ot, yem getiriyoruz hayvanlara vermek için. Saat 13.30 gibi hayvanlarımızı tekrar dışarı salıyoruz. Saat 16.30’a kadar dışarıda yemleniyorlar. Bu sene kış çok erken geldi. Hava çok soğuk ve sert geçeceğine benziyor. Bu bizim mesleğimiz ve işimizi seviyoruz’’ dedi.