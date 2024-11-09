Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahalle Sizin, Söz Sizin" programı kapsamında Hanımınçiftliği Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşuldu. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de programa katılarak mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.Battalgazi Belediyesi’nin başlattığı “Mahalle Sizin, Söz Sizin” programı çerçevesinde Hanımınçiftliği Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelindi. Programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci katıldı. Programın amacı, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları üretmek olarak belirtildi.“Bu Program, Sizi Dinlemek İçin Var”Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, programın açılışında vatandaşların doğrudan taleplerini iletebilmeleri için önemli bir fırsat sunduklarını belirtti. "Bugün burada sizleri dinlemek ve sorunlarınıza çözüm yolları bulmak için toplandık," diyerek sözlerine başlayan Taşkın, toplantı sonrasında mahallede muhtar ile birlikte incelemelerde bulunacaklarını ve mahalledeki kilit taş ihtiyacının Battalgazi Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade etti.“Uyumlu ve koordineli çalışıyoruz”Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, konuşmasında Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri olarak uyum içinde çalıştıklarını vurguladı. Er, “Amacımız, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek,” diyerek, deprem sonrası sürecin yavaşlamasının sebebi olarak iletişim eksikliğini işaret etti. Er, artık bu sorunların aşıldığını ve Malatya’daki projelerin hızla ilerlediğini belirterek, vatandaşlardan rezerv alanlar hakkında bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmalarını rica etti.“Sorunları yerinde görüyoruz”AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, mahalle ziyaretlerinin önemini vurgularken Hanımın Çiftliği Mahallesi’ne verilen desteğin kendileri için değerli olduğunu söyledi. Gören, “Bu programla sorunları yerinde görme ve çözüm yolları oluşturma fırsatı buluyoruz” şeklinde konuştu.Gören, AK Parti teşkilatlarının 7/24 sahada olduğunu ve vatandaşların ihtiyaçlarına her daim çözüm bulma gayretinde olduklarını belirtti.AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, deprem sonrasında yaşanan zorluklara rağmen yatırımların sürdüğünü ifade etti. Kahveci, “Depremde Battalgazi’de büyük bir nüfus göçü yaşandı, ancak yatırımlar devam ediyor. Bu programla sizleri yormadan sorunlarınızı burada dinliyor ve çözüm arıyoruz” dedi.Program sonunda mahalle sakinleri, sorunların yerinde çözülmesi amacıyla düzenlenen bu etkinlikten memnun olduklarını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.