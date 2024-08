Battalgazi Belediyesi, Paşaköşkü ve Ataköy mahallelerindeki üç parkta kapsamlı revizyon ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın çocuk oyun alanlarındaki sorunların giderilmesi talimatıyla başlatılan bu çalışmalar, mahalle sakinlerinden büyük memnuniyet topladı.Battalgazi Belediyesi yaptığı çalışmalar kapsamında, Hacı Kalender Parkı, Şehit Murat Doğru Parkı ve Şehit Tuncay Göksu Parkı’nda önemli yenilikleri hayata geçirdi. Hacı Kalender Parkı’nda yapılan revize ve yenileme çalışmaları, parkın modern ve güvenli bir hale gelmesini sağladı. Şehit Murat Doğru Parkı’nda gerçekleştirilen yenilikler, mahalle sakinlerinin spor ve oyun alanlarına olan ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük bir adım oldu. Ayrıca, Şehit Tuncay Göksu Parkı’nda yapılan sağlık ocağı çevre düzenlemesi ve parkın tadilatı, hem sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdı hem de parkın daha kullanışlı bir hale gelmesini sağladı."Parklarımız Daha Güzel Olacak"Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Paşaköşkü ve Ataköy mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz bu projeler, mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Seçim sürecinde verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Her mahallemize ulaşacak, her vatandaşımızla temas edeceğiz demiştik. Bu sözümüzün arkasındayız ve yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı bir yandan belediyemizde misafir ederken, diğer yandan biz de onların yanına gidiyoruz. Halkımızın taleplerini karşılamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bugün de Paşaköşkü ve Ataköy mahallelerindeki vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek için buradayız. Mahallelerimizin daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Halkımızın huzur ve refahını sağlamak, her zaman önceliğimizdir" dedi.Mahalle sakinlerinden gelen görüşlerde de yapılan çalışmaların önemini gözler önüne serdi. Ataköy Mahalle Muhtarı Elif Gemici, Hacı Kalender Parkı’ndaki yenileme çalışmaları için Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür ederek, "Parkımız baya yıpranmıştı, çok güzel bir çalışma yapıldı. Oyun grupları, spor aletleri, kauçuk zeminler ve kaldırımlarda yapılan yenilemeler, mahallemize taze bir nefes getirmiştir" ifadelerini kullandı.Paşaköşkü Mahalle Muhtarı Asiye Şahin ise sağlık ocağının yapımının neredeyse tamamlandığını ve çocuk parkının yeniden kurulması yönündeki çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Depremin etkilerinin giderilmesi ve çocuk parkımızın yeniden kurulması yönündeki çalışmalar mahallemiz için çok kıymetli bir gelişmedir. Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Mahalle sakinlerinden Metin Akkuş da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hacı Kalender Parkı’nın yeniden inşasında emeği geçen herkese minnettarız. Depremden sonra parkımızın ve diğer alanların yenilenmesi, mahallemizin yaşam kalitesini artıracak önemli bir adımdır" diye konuştu.