Battalgazi Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli bir etkinliğe daha imza attı. İlçede yaşayan 44 ihtiyaç sahibi çocuk sünnet ettirildi. Acıbadem, Dolamantepe, Tandoğan ve Rönesans konteynerlarında kalan ailelerin çocukları için düzenlenen bu toplu sünnet töreni, hem çocukları hem de aileleri sevindirdi.Battalgazi Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli bir etkinliğe daha imza atarak ilçede yaşayan 44 ihtiyaç sahibi çocuğu sünnet ettirdi. Sünnet töreni, sağlık ekiplerinin gözetiminde hijyenik ortamda gerçekleştirildi. Belediye tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler çocuklara dağıtılırken, aileler de bu özel gün için teşekkürlerini dile getirdi.Etkinlik sırasında konuşan baba Suat Çaylan, "Başkanımız Bayram Taşkın’a ve belediyemize çok teşekkür ederiz. Bu zor günlerde yanımızda olmaları bizi çok mutlu etti. Çocuklarımızın sünnetlerini yaptırmak bizim için büyük bir yük olacaktı, ancak belediyemizin desteğiyle bu mutluluğu yaşadık" dedi.Bir diğer vatandaş Mikail Seçen ise, "Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a bu güzel program için teşekkür ederim. Belediye personelleri bizi konteynerden alıp buraya getirdiler. Tekrar da götürecekler. Burada da her şeyimizle ilgilendiler. Ben iki evladımı sünnet ettirdim. Tekrardan çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Büyük de etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye olarak sosyal sorumluluk projelerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu tür organizasyonlarla vatandaşlarımızın yanında olmaya büyük önem veriyoruz. Bugün de 44 evladımızın sünnet törenini gerçekleştirerek onların bu mutlu gününde yanlarında olmak istedik. Ailelerimizin yüzündeki mutluluğu görmek bizim için en büyük ödüldür. Benzer sosyal yardım projelerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerimiz sürecek. Halkımızın her zaman yanında olacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.