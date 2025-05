Battalgazi Belediyesi tarafından aile yılı kapsamında düzenlenen ‘Aile Her Şeydir’ programına katılım yoğun oldu.2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi sonrasında aileleri kapsayıcı programları hayata geçiren Battalgazi Belediyesi, ‘Aile her şeydir’ programında çocukları ve ebeveynleri bir araya getirdi. Etkinlikte aileler çocuklarla 5 taş, kör ebe, misket gibi geleneksel oyunlar oynarken uçurtmalarla gökyüzü renklendirildi. Yoğun katılımın olduğu program boyunca hem eğlence hem de kültürel değerler ön plana çıkarıldı.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında çocukların dijital dünyada kaybolmaması ve geçmişten gelen kültürel mirasımızın çocuklara da öğretilerek unutulmaması hedefleniyor. İlki Kırkgöz Sahil Park’ta gerçekleşen ‘Aile Her Şeydir’ programı düzenli periyotlarla bundan sonraki süreçte de düzenlenmeye devam edecek. İlçede farklı alanlarında birbirinden farklı etkinliklerle çocuklar ve aileleri ağırlanarak aile bağlarını güçlendirmeye yönelik programlar düzenlenecek.Etkinlikler çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlarken aileler arasında güçlü bir bağ kurulmasına vesile oluyor. Program için Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür eden aileler aile bağının güçlendirilmesi için bu tür programların etkili olduğunu, çocukların geleneksel oyunları oynarken sosyalleştiğini ve arkadaşlık ilişkilerini de geliştirdiğini ifade ederek Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür etti. Çocuklar da uçurtma uçurarak keyifli anlar yaşadıklarını ve diğer oyunlarla da güzel zaman geçirdiklerini söylediler.