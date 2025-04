-Battalgazi Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda imar konularının yanı sıra, Uçbağlar Mahallesi’ndeki bir parselin ilkokul olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisi ile milli boksör Hatice Akbaş’ın isminin yüzme havuzuna verilmesi maddeleri dikkat çekti.Battalgazi Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında Nisan ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Mart ayı meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda toplam 15 gündem maddesi görüşüldü.Milli Boksör Hatice Akbaş’ın ismi yüzme havuzuna verildiBattalgazi Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında alınan kararla, Türkiye ve Malatya’nın gururu olan milli boksör Hatice Akbaş’ın ismi Belediye bünyesindeki Göztepe yüzme havuzuna verildi. Bu anlamlı kararla ilgili konuşan Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Bu topraklardan çıkıp dünya arenasında başarı elde eden her bir gencimiz bizim için birer kıymet abidesidir. Hatice kardeşimizin azmi, mücadelesi ve başarısı sadece bizleri değil, geleceğin sporcularını da cesaretlendirecek. Gençlerimize rol model olan isimleri yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. Bu isimler, şehir hafızasında daima yer etmeli. Hatice Akbaş ismiyle yüzme havuzumuz artık sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda bir ilham mekânı olacak" dedi.Aşevi ve vefa mekânı yıl sonuna kadar hizmete giriyorBattalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, uzun süredir planlanan ve halkın sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek Aşevi ve Vefa Mekânı projesiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Yapılan çalışmalar ile ilgili mecliste bilgilendirme yapan Başkan Taşkın, "Askerlik Şubesi civarındaki son durakta yer alan park alanında yürüttüğümüz proje artık tamamlanma aşamasında. Bu yılsonuna kadar açılışını yapmayı planlıyoruz. Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sıcak çorbasını içebileceği, kendini yalnız hissetmeyeceği bir mekân olacak. Hemen yanında yer alacak Vefa Mekânı ise büyüklerimizin çay içip sohbet edeceği, tıraşını olabileceği, huzur bulacağı bir alan olacak. Bizim belediyecilik anlayışımız, kimseyi ötekileştirmeyen, herkesin yanında duran bir anlayıştır. Bu mekânlar sosyal dayanışmanın ve vefanın merkezi olacak" ifadelerini kullandı.Yeni gençlik merkezi eski TÜİK binasında hayat buluyorGençlik projelerine de özel önem verdiklerini belirten Başkan Taşkın, "Vali Konağı’nın arkasındaki eski TÜİK binasını atıl halinden alıp gençlerimizin hizmetine sunmak için harekete geçtik. Proje aşamasını tamamladık, şimdi uygulama sürecindeyiz. Bu merkez, sadece bir bina değil; gençlerimizin sosyalleşeceği, fikirlerini geliştireceği, spor ve kültürel etkinliklerle dolu dolu vakit geçireceği bir yaşam alanı olacak. Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır. Gençlerimizin enerjisini doğru yönlendirmek, onları kahve köşelerinden alıp bilgiyle, sanatla, sporla buluşturmak bizim asli görevimizdir" dedi.Halı sahalar kırsaldaki gençlerle buluşacakSpor yatırımlarının yaygınlaştırılacağını belirten Taşkın, kırsal mahallelerde başlatılacak halı saha projelerini duyurdu. Taşkın, "Kırsaldaki gençlerimizin de şehirdeki imkânlara erişmesi için çalışıyoruz. Her mahallemize bir spor alanı kazandırmak istiyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yolu spordur. AK Parti belediyeciliği; laf değil, icraat belediyeciliğidir. İnşallah gençlerimiz halı sahalarda ter dökecek, bu yatırımlar sayesinde yeni şampiyonlar yetişecek" dedi.Sosyal Yardımlarda rekor: 4 bin aileye ulaşıldıRamazan ayında gerçekleştirilen yardım kampanyasında ulaşılan rakamları paylaşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Yeni kurduğumuz Sosyal İşler Müdürlüğümüz Ramazan boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. Hiçbir reklam yapmadan, sadece ihtiyaç sahiplerinin yanında olma niyetiyle bu çalışmaları yürüttük. Belediyemizin bütçesinden bir kuruş harcamadan, hayırseverlerle iş birliği içinde 4.000 ailemize ulaştık. Gıda, giyim, çocuk bezi, halı, mobilya, alışveriş çekleri... Aklınıza gelebilecek her türlü desteği sağladık. Bu, belediyemizin tarihindeki en büyük yardım kampanyasıdır. Temelimiz güven oldu; güven oldukça hayırseverlerimiz yardımlarını esirgemedi. Bu kampanya, sadece Ramazan’la sınırlı değil; yıl boyunca sürecek bir seferberliktir" dedi.600 metrekarelik dev sosyal yardım deposu hizmete girdiSosyal yardım sürecini daha düzenli hale getirmek adına Hasan Basri Korucuk bölgesinde inşa edilen sosyal yardım deposunun detaylarını paylaşan Başkan Taşkın, "600 metrekarelik modern ve hijyenik bir depoyu hizmete aldık. Bu alan, sosyal yardımların düzenli biçimde yürütülmesi için çok önemli. Ayrıca kısa süre önce kurduğumuz Afet Müdürlüğümüzün ekipman ve malzeme ihtiyaçları da burada karşılanacak. Artık ne personel ne de ekipman eksiğimiz var. Olası afetlerde ilk müdahaleyi yapacak bir yapıya kavuşmuş olduk. Bu depo aynı zamanda yardım malzemelerini bir araya toplayarak dağınıklığı ortadan kaldırıyor" diye konuştu.Malatya’nın ilk taziye evi Battalgazi’de açılıyorMalatya’da taziye evi eksikliğine de dikkat çeken Başkan Taşkın, önemli bir ihtiyaca cevap verdiklerini belirterek, "Ne yazık ki bugüne kadar Malatya’da modern bir taziye evi yoktu. Yaz sıcağında, kışın soğuğunda çadırlarda taziye kabul etmek büyük bir sıkıntıydı. Battalgazi Belediyesi olarak bu eksiği gidermek için ilk taziye evini tamamladık. Hasırcılar mahallemizdeki taziye evinin açılışını önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. Ayrıca merkezde 6, kırsalda 4 olmak üzere toplamda 10 taziye evi daha yıl sonuna kadar hizmete girecek. Bu mekânlar hem acıyı paylaşmanın hem de toplumsal birlikteliğin adresi olacak" ifadelerini kullandı.Güneş enerjisi santrali ile aylık 1,5 milyon gelir sağlanacakBaşkan Taşkın, yenilenebilir enerji projeleriyle hem çevreye katkı sağladıklarını hem de belediye bütçesini güçlendirdiklerini vurguladı. Taşkın, "70-80 milyon lira değerindeki GES projesini bir hafta içinde devreye alıyoruz. Bu santralden aylık 1,5 milyon lira gelir bekliyoruz. Böylece hizmetlerimizi artırırken belediyemizi mali anlamda da güçlü hale getirmiş olacağız. Bu proje, sadece bugünün değil, geleceğin de yatırımıdır. Şehrin kaynaklarını verimli kullanmak bizim sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.Kadın yaşam merkezleri ile kadınlara sosyal alanlar açılıyorKadınlara yönelik projelerden söz eden Başkan Taşkın, "Gelinciktepe TOKİ yerleşkesinde inşa ettiğimiz Kadın Yaşam Merkezi’nin iç düzenlemeleri sürüyor. Kadınlarımız burada hem sosyalleşecek hem üretime katılacak. Seramikten dikiş-nakışa kadar birçok atölye kuruluyor. Hasırcı’daki eski belediye binasını da restore ederek semt konağına dönüştürüyoruz. Hatunsuyu’nda da benzer bir proje yolda. Kadınlarımızın sosyal hayata katılabileceği alanlar oluşturmak önceliklerimiz arasında" dedi.Şeffaf ve disiplinli yönetim anlayışıyla yol alıyoruzBelediyecilik anlayışına dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Taşkın, "Biz israfı değil, tasarrufu esas alan bir anlayışla yola çıktık. Makam aracını değil, kendi şahsi aracımı kullanıyorum. Sabah 8’de işe başlıyor, mesaiye riayet ediyoruz. Vatandaşın emanetini kendi malımız gibi koruyoruz. Hiçbir israfa geçit vermedik, reklam ve şov peşinde olmadık. Belediyecilik, günü verimli geçirmek, insan odaklı çalışmak ve adaletle hizmet etmektir" dedi.Hukukun üstünlüğü vurgusu: "Suçun cevabı siyasetle değil hukukla verilir"Ülke gündemindeki bazı tutuklanma süreçlerine dair de değerlendirmelerde bulunan Başkan Taşkın, "Hukuk varsa, huzur vardır. Kimse hukukun üstünde değildir. Siyasi çıkar uğruna hukuki süreçleri sulandırmak, halkı sokaklara dökmek bu millete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ben 27 yıllık bir avukat olarak söylüyorum: Suç varsa, yeri mahkemedir. Bizim yönetim anlayışımızda adalet esastır. Kendi personelime de hep söyledim; hukuka aykırı iş yapanı korumam, bizzat savcılığa ben götürürüm. Hukuk bizim ortak paydamızdır. Farklılıklarımız bu ülkenin zenginliğidir; kutuplaşmaya, ayrıştırmaya geçit vermeyiz" ifadelerini kullandı.Battalgazi Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısı, 6 Mayıs Salı günü saat 14.00’da Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.