Battalgazi Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin rutin hizmetlerinin yanı sıra Ramazan ayında hayata geçirilecek sosyal çalışmalar ve 2025 yılı için planlanan yatırımlar ele alındı.Battalgazi Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında Mart ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Şubat ayı meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda toplam 7 gündem maddesi görüşüldü.Meclis toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediyenin yalnızca rutin hizmetlerle sınırlı kalmadığını, özellikle Ramazan ayında sosyal çalışmalara ağırlık verdiklerini vurguladı. Bu kapsamda, Battalgazi Belediyesi bünyesinde Sosyal İşler Müdürlüğü kurulduğunu, gerekli atamaların yapıldığını ve ilgili birimlerin hızla çalışmalara başladığını ifade etti.Başkan Taşkın, Ramazan ayında hayır işlerinin artırılması gerektiğini belirterek, "Malatyalı hayırsever kardeşlerimizi, büyüklerimizi ve vatandaşlarımızı bir araya getirerek bir köprü vazifesi göreceğiz" dedi. Taşkın, bu doğrultuda belediye önünde iftar çadırı kurulduğunu, günlük 300 kişilik iftar yemeği verildiğini ve her gün bir hayırseverin iftar programını üstlendiğini ifade etti.Meclis üyelerine de çağrıda bulunan Taşkın, "Bu mübarek ayın hürmetine, parti, meşrep veya grup ayrımı yapmadan hep birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına misafir olalım. Bu anlamda sizler de destek sunabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediyenin rutin hizmetlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, karla mücadele çalışmalarına da değindi. Geçtiğimiz haftalarda başarılı bir süreç yürütüldüğünü ifade eden Taşkın, "Bu süreçte birçok personelimiz ve daire müdürümüz büyük bir özveriyle çalıştı; hatta 2-3 gece uykusuz kaldıkları zamanlar oldu. En zorlu yamaçlar da dâhil olmak üzere tuzlama çalışmalarını eksiksiz şekilde gerçekleştirerek, hemşehrilerimizin ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamasını sağladık" dedi.Toplantıda ele alınan konular arasında rezerv alanlarındaki inşaat süreçleri de yer aldı. Başkan Taşkın, çamur ve toz probleminin farkında olduklarını belirterek, "Her gün farklı noktalarda yıkama çalışmaları yapıyoruz. Ancak takdir edersiniz ki şehir adeta bir şantiye alanına dönüşmüş durumda. Şantiyelerle sürekli iletişim halindeyiz, gerekli uyarıları yapıyor ve ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Ancak inşaat firmalarını da tamamen kısıtlamak istemiyoruz. Biz vatandaşlarımızın temiz, tozsuz ve çamursuz yollarda yürüyebilmesini istiyoruz, onlar ise bir an önce binaları teslim etmeye odaklanıyor" şeklinde konuştu. Bu süreçte vatandaşların sabırlı olmasının önemli olduğunu vurgulayan Taşkın, belediye olarak süreci en iyi şekilde yönetmeye devam edeceklerini ifade etti.Başkan Taşkın, rezerv alanlarındaki çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, Göztepe ve Taştepe’deki inşaatların yoğun şekilde devam ettiğini söyleyerek, "Bu tempoyla ilerlediğimiz takdirde, önümüzdeki yıl bu zamanlarda birçok konutun teslim edilmiş olacağını öngörüyoruz" dedi.Rezerv alanlarındaki inşaatların tamamlanmasıyla birlikte, taziye evi ve semt konağı projelerinin de gündeme geleceğini belirten Taşkın, planlamaların şimdiden yapıldığını söyledi. Taştepe, Yıldıztepe ve Tandoğan mahallelerinde, rezerv alanlarıyla birlikte taziye evi ve semt konağı projelerinin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Başkan Taşkın, Malatya’da bu kültürü daha da yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Şu an birçok mahallemizde taziye evi veya semt konağı bulunmuyor. Artık taziye günlerinde kurulan çadırlardan kurtulacağız; vatandaşlarımızın daha nezih ve modern ortamlarda taziyelerini kabul edebilecekleri mekânlar oluşturacağız" diye konuştu.Battalgazi Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısı, 3 Nisan Perşembe günü saat 14.00’da Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.