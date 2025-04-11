Yeşilyurt Belediyesi tarafından vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan "Başkanlarım Yanımda" toplantılarının bu haftaki durağı Yeşiltepe oldu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in seçim vaatleri arasında yer alan ve vatandaş odaklı yerinde yönetim anlayışıyla hayata geçirilen toplantı serisi kapsamında, Atatürk, Yeşilkaynak, Cumhuriyet, Gazi ve Merkez Fatih mahalle sakinleriyle bir araya gelindi.Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, "Yeşilyurt Belediye Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşen ‘Başkanlarım Yanımda’ toplantıları, yerinde yönetim anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Ayhan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, çeşitli kamu kurumları ve altyapı kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı."Katılımcı yönetimle yerinde çözüm üretiyoruz"Toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşiltepe’nin fiziksel dönüşümüne ve yaşam kalitesinin artırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "İlçemizi şeffaf, çözüm odaklı ve hesap verebilir bir anlayışla yönetiyoruz. Mahalle buluşmalarıyla hemşerilerimizin taleplerini dinliyor, hızlı çözümler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.Başkan Geçit, Yeşiltepe’nin Malatya’nın yeni yaşam merkezlerinden biri olması için imar, altyapı, çevre düzenleme, sosyal ve kültürel projelere hız verdiklerini de sözlerine ekledi."Yerinde yönetimin özü bu toplantılarda"Toplantıda konuşan İl Başkanı Ali Bakan, Malatya’nın yeniden inşa ve ihya sürecine dikkat çekerek, "Yerinde yönetim anlayışının özü bu toplantılardır. Halkın sorunlarını yerinde dinleyip ilgili kurumlarla çözüm üretmek, hızlı ve etkili sonuçlar doğurur. Bu modeli uygulayan Yeşilyurt Belediyemizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Program, mahalle muhtarları ve vatandaşların taleplerini iletmesiyle sona erdi.