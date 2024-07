Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile birlikte Paşaköşkü ve Ataköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Paşaköşkü Mahallesi ve Ataköy Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen bu ziyaret kapsamında, mahalle sakinlerinin sorunları ve talepleri dinlendi.Başkan Taşkın, her hafta bir mahalleye gitmeye çalıştıklarını belirterek, "Battalgazi bölgesinde biz Cuma günleri mahalle ziyaretleri yapıyoruz. Yeşilyurt’ta başkanımız İlhan Geçit başka bir günde yapıyor. Haftada bir gün muhakkak bir mahallemize gidiyoruz. Mahalle sakinleriyle buluşup, onların dertlerini ve taleplerini dinlemek için elimizden geleni yapıyoruz. ’Gelemedim, yoğunluk vardı’ demesinler diye her mahallemize haftada bir gidiyoruz. Mahalle sorumlularımız, muhtar arkadaşlarımız, mahalle başkanlarımız, Büyükşehir’deki görevli arkadaşlarımız da bizimle birlikte oluyor. Sorunları yerinde dinlemek daha sağlıklı oluyor. Bugün de iki mahallemizin yakın olması nedeniyle birlikte ziyaret etmeye karar verdik. Artık söz sizde, Biz seçim öncesi konuştuk. Artık konuşma sırası sizde olacak. Sizleri dinleyip notlarımızı alacağız. Özellikle yerinde dönüşüm konusu ve rezerv alan şu an için en önemli konularımızdır. Yerinde dönüşüm noktasında bir eksiğimiz kalmadı. Apartman sakinleri kendi aralarında anlaştıkları vakit bizler belediye olarak izni veriyoruz. Ancak rezerv alan konusu biraz daha yavaş ilerliyor. Bu konuda siz vatandaşlarımızdan biraz daha destek istiyoruz. Devletimiz her türlü kolaylığı sağlıyor. Cumhurbaşkanımız seçim kaybetme pahasına deprem bütçesini bozmadı. Müteahhitler hazır bir şekilde bekliyor. Mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı aldığı için inşaatlar başlayamıyor. Büyük bir afet geçirdik. Evlerimiz, iş yerlerimiz eskisi gibi büyük olmayabilir. Ama yeni ve sağlam binalar yapılıyor. Bu konuda biraz daha anlayışlı davranırsak şehrimiz bir an önce ayağa kalkmış olacak. Bunu sizler olmadan yapamayız. Devlet millet el ele bu şehri tekrardan ayağa kaldıracağız" dedi."Çözüm İçin Çalışıyoruz"Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise konuşmasında sorunları çözmek için azimle çalıştıklarını belirterek, "31 Mart seçimlerinden önce halkımızla, milletimizle her zaman iç içe olacağımızı, insan odaklı, toplum odaklı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceğimizi ifade etmiştik. Bu sözü yerine getirmek adına, bugün de Paşaköşkü ve Ataköy mahallerimizin taleplerini dinlemek için bir araya geldik. Bayram beyin daveti üzerine burada bulunuyoruz. Bu tür toplantıları biz Perşembe günleri Yeşilyurt’ta da düzenliyoruz. Bu toplantılarda Büyükşehir Belediyesi bürokratları, başkan yardımcıları ve çeşitli kurum temsilcileri, Telekom İl Müdürü ve Yardımcısı, Doğalgaz Müdürlüğü gibi önemli hizmet sağlayıcılar bulunuyor. Bu kurumları davet ederek belediye hizmetlerini ortaklaşa yürütüyoruz. Gittiğimiz mahallelerde her şeyi hemen çözmek mümkün olmuyor. Ancak, halkın taleplerini not alıyor ve çözüm için çalışmalar başlatıyoruz. Muhtemelen 3-4 hafta içinde taleplerin durumunu değerlendirerek çözümler hakkında geri bildirimde bulunuyoruz. Çözülemeyen sorunlar için nedenlerini açıklıyoruz. Bu şekilde, karşılıklı olarak çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Ama seçim öncesi söz verdiğimiz gibi halkımızla her an birlikte olacağız ve sorunlara birlikte çözüm arayacağız" ifadelerini kullandı."Başkanlarımız Çözüm İçin Çalışıyor"AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, "Malatya’nın deprem sonrası toparlanma sürecinde olduğunu biliyoruz. Bu süreçte mahallelerimizin büyük bir kısmı zarar gördü. Örneğin, Ataköy mahallemizde 26 tane ağır hasarlı binamız ve Paşa Köşkü’nde 35 tane ağır hasarlı binamız var. Yeni dönemde, hem ilçe belediye başkanlarımız hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız, Malatya’nın muhtemel bir deprem durumunda daha güvenli hale gelmesi için büyük çaba sarf ediyor. Mahallelerimizi Bayram başkanımızla periyodik olarak, özellikle de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ziyaret ediyoruz. Bugün de Yeşilyurt Belediye Başkanımız bu programa katıldı. Bu tür programlarla sizlerin sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyerek Büyükşehir Belediye Başkanımıza iletiyoruz ve çözüm yolları arıyoruz. İçinde bulunduğumuz muharrem ayının, hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim, bir daha bu acıları yaşatmasın. Bugün benzer acıları yaşayan Doğu Türkistan’daki Müslüman kardeşlerimize de Allah yardım etsin" şeklinde konuştu.