Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Mehmet Buyruk Caddesi’ndeki esnaflarla bir araya gelerek, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Başkan Taşkın, bölgedeki sorunların çözümü ve ilçenin daha modern, hale gelmesi için sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Mehmet Buyruk Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Taşkın, "Bizim için en büyük öncelik, halkımızın mutluluğu ve refahıdır. Bu yüzden her daim sahadayız, vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor ve hızlı çözümler üretmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizin gelişimi için altyapı ve üstyapı projelerine ağırlık verirken, aynı zamanda gönüllere ulaşacak hizmetler sunmaya da özen gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır" ifadelerini kullandı.Mehmet Buyruk Caddesi’ndeki incelemeleri sırasında esnafın işleyiş, alt yapı ve çevre düzenlemesiyle ilgili görüşlerini de dinleyen Başkan Taşkın, ilçe genelinde sürdürülen projelerin her aşamasında vatandaşların beklentilerini dikkate aldıklarını vurguladı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların cadde sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediğini belirten Taşkın, "Burada tespit edilen sorunların en kısa sürede giderilmesi için ilgili birimlere talimatlarımızı verdik. Bu süreçte esnafımızın görüşleri ve önerileri bizlere yol gösterecek" dedi.Mehmet Buyruk Caddesi’nde düzenlenen ziyarette, esnaf ve mahalle sakinleri taleplerini doğrudan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a iletme fırsatı buldu. Karşılıklı fikir alışverişinin önemine değinen Başkan Taşkın, "Battalgazi’nin her mahallesinde ve caddesinde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Amacımız, ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaktır." diye konuştu.Ziyaretin ardından Başkan Taşkın, Mehmet Buyruk Caddesi’nde tespit edilen sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat vererek, en kısa sürede harekete geçileceğini belirtti. Başkan Taşkın, Battalgazi’nin her mahallesinde ve caddesinde vatandaşlarla buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye devam edeceklerini vurguladı.Cadde esnafı ve sakinleri ise sorunların yerinde tespiti ve hızlı çözüm için gösterilen çabadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Taşkın’a teşekkürlerini iletti.