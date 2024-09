Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Başer ile birlikte Emekliler Parkı’nda esnafla buluştu. Parkta başlayacak olan inşaat çalışmalarına dair esnafa bilgi veren Taşkın, belediyenin gerekli desteği sunacağını ifade etti.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ekim ayında temeli atılacak Söğütlü Camii inşaatı öncesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Başer ile birlikte Emekliler Parkı’ndaki esnafla bir toplantı gerçekleştirdi. 6 Şubat depremleri sonrasında yıkılan caminin yeniden inşa edileceğini belirten Başkan Taşkın, esnafın geçici olarak Kanalboyu’ndaki konteynerlere taşınacağını ifade etti.Toplantıda konuşan Başkan Bayram Taşkın, Söğütlü Camii’nin yeniden inşa edileceği Emekliler Parkı’nda yapılacak çalışmalar hakkında esnafa bilgi verdi. Depremde zarar gören caminin inşaatı başlarken, esnafın parkı boşaltması gerektiğini belirten Taşkın, esnafın geçici olarak Kanalboyu’ndaki konteynerlere yerleştirileceğini açıkladı. "Belediye olarak esnafımıza her türlü desteği sunacağız ve mağduriyet yaşamamaları için taşınma sürecinde gerekli yardımı sağlayacağız. Bu geçiş sürecini en hızlı şekilde tamamlamaya çalışacağız," ifadelerini kullandı.Başkan Taşkın, "Esnaf arkadaşlarımızla bir araya geldik. Emekliler Parkı’nda başlayacak olan inşaat çalışmaları nedeniyle esnaflarımızın bir an önce alanı boşaltması gerektiğini ve belediye olarak her türlü desteği sunmak için gayret göstereceğimizi belirttik" diye konuştu.Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Başer ise çalışmaların bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirterek, inşaat sürecinin hızlı ve verimli geçmesi için tüm kurumların iş birliği içinde çalışacağını ifade etti.