Toplumun her kesimine spor yapabilme olanağı sağlamak amacıyla spor yatırımlarına yoğun bir şekilde devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, geleceğin sporcularının da yetişebileceği donanıma sahip olacak şekilde inşa çalışmaları süren Spor ve Yaşam Kompleksi ve Spor Köyü’nde incelemelerde bulundu.Alt yapıdan üst yapıya, kültürden sanata, eğitimden spora ve ulaşıma kadar her alanda gerçekleştirdiği projelerle Elazığ’a değer katan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sağlıklı ve sportif bir toplum oluşturulması, spor ruhunun bütün kitlelere yayılması ve özellikle gençleri ve çocukları spora yönlendirme hedefinin yanı sıra yeni yaşam alanları oluşturulması amacıyla mahalle ayrımı gözetmeden yatırıma devam ediyor. Başkan Şerifoğulları, Elazığ’a yakışır kalıcı eserlerden olacak Spor ve Yaşam Kompleksi ile Spor Köyü inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Şerifoğulları, inşa çalışmalarında gelinen aşama ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şerifoğulları’na incelemelerinde, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve birim müdürleri de eşlik etti.Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı Güney Çevre Yolu üzerinde devam eden ve hizmete açıldığında Elazığ’ın sportif faaliyetleri noktasında önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan tam donanımlı Spor ve Yaşam Kompleksi, toplam 100 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. Kompleks bünyesinde, 18 bin metrekare alan üzerine tartan atletizm pisti, spor salonu ve soyunma odaları, biri atletizm pistini diğeri çim sahayı çevreleyecek iki adet tribün, 8 bin metrekare alan üzerine ışıklandırmalı sentetik çim saha, bisiklet ve yürüyüş yolları da yer alacak. Spor ve Yaşam Kompleksi alanlarıyla da bölgenin cazibe merkezi olacak.Spor Köyü, hem devasa bir spor kompleksi hem de yeni bir yaşam alanı olacakDoğukent Mahallesi Itri Sokak’ta 38 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilecek Spor Köyü, hem yeni ve devasa bir spor kompleksi hem de yeni bir yaşam alanı olarak şehre kazandırılacak. Spor Köyü bünyesinde futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, amfitiyatro ve atletizm pisti, badminton sahası, 250 metrekare buz pateni ile kaykay pisti, twist oyun alanı, okçuluk alanı, geleneksel oyunların oynanacağı alan, bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları ile yeşil alanlar yer alacak. Ayrıca, 750 metrekare kullanım alanına sahip Gençlik Merkezi’nde; çok amaçlı salon, idari birim, kafeterya, masa tenisi, satranç turnuvalarına yönelik 160 metrekarelik salon ve fuaye alanı da hayat bulacak.İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ‘’Sevdalısı olduğumuz aziz şehrimiz Elazığ’ımızda devam eden çalışmalarımızı yerinde incelemeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda sona gelinen Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Kompleksi ve Spor Köyü inşa çalışmalarını inceleyerek bilgiler aldık. Şehrimize kalıcı eserler bırakmanın gururunu yaşamaya devam ederken, sporun birçok dalında her yaştan genç sporcuları yetiştirecek kapasiteye sahip, tam donanımlı bir şekilde hizmet verecek yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin her türlü sportif aktivitede bulunabileceği ve birçok imkanı bünyesinde barındıracak olan bu iki eserimizi de Elazığ’ımıza kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. En büyük hedefimiz, yüksek ideallerimiz doğrultusunda ve sorumluluk bilinciyle aziz şehrimize, kıymetli hemşehrilerimize aşkla hizmet etmektir. Bu doğrultuda Elazığ’a kazandırdığımız ve kazandıracağımız yatırımlarla emin adımlarla geleceğe yürürken, insanı merkeze alan çözüm odaklı gerçek belediyecilik anlayışıyla, hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmaya, eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Spor ve Yaşam Kompleksi ve Spor Köyü, şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi.