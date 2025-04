Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kendiler açısından belediyeciliğin her şeyden öteye gönül işi olduğunu ifade etti.Başkan Sekmen, eski Hacı Cuma Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Mahalle mahalle geziyor, hemşehrilerimizin sesine kulak veriyoruz. Taleplerini dinledik, devam eden hizmetlerimizi yerinde inceledik, yapılması gereken çalışmaları istişare ettik. Bizim için belediyecilik sadece altyapı, üstyapı çalışması değildir. Bizim işimiz gönül işi. Yol da yapsak, kaldırım da, park da; önce gönüllere dokunmak isteriz. Çünkü biliyoruz ki samimiyetle yapılan her iş, dualarla karşılık bulur. Erzurum’un her bir mahallesinde alın terimiz, her bir hanesinde muhabbetimiz olsun istiyoruz. Derdimiz hizmet, sevdamız Erzurum. Allah’ın izniyle, gece gündüz demeden bu güzel şehir için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.