Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gönülden gönüle kurdukları köprüleri daha da güçlendirecek; her zaman esnafın ve vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.Başkan Sekmen, Saraybosna Caddesi’nde esnafla bir araya gelerek hasbihal ettiklerini, onların talep ve önerilerini dinlediklerini ifade ederek, "Her biri alın teriyle şehrimize değer katan esnafımıza, güler yüzleri ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum. Biz bu şehri birlikte büyütüyor, birlikte güzelleştiriyoruz. Erzurum’un her köşesinde olduğu gibi esnafımızın da daima yanında olmaya devam edeceğiz. Mumcu’da kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik, selamlaştık, hasbihal ettik. Her bir sıcak tebessümde, samimi bir gönül duasında Erzurum’un yürekten bağlılığına bir kez daha şahit olduk. Biz bu şehri sadece yollarla, kaldırımlarla değil; gönüllerle, muhabbetle, sevdayla imar ediyoruz. Mumcu’da attığımız her adımda, milletimizin desteğini ve duasını hissediyoruz. İstanbulkapı - Şehristan’da hemşehrilerimizle bir araya geldik. Selamlaştık, hal hatır sorduk, dualarını aldık. Her bir samimi karşılamada; bu şehrin vefasını, muhabbetini, kadirşinaslığını bir kez daha derinden hissettik. Habibbaba Hazretlerinin manevi ikliminde yoğrulan esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Esnaf demek, sokağın nabzı demek. Biz bu şehrin her köşesinde, her dükkânında aynı samimiyeti, aynı sahiplenmeyi görüyoruz. Gönülden gönüle kurduğumuz bu köprüleri daha da güçlendirecek; esnafımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. Halk Günümüz vesilesiyle bugün hemşehrilerimizle bir aradaydık. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, çözüm yollarını birlikte istişare ettik. Erzurum’un her bir mahallesine, her bir sokağına kulak veriyor; çözüm odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. Mesai mefhumu gözetmeden, gece gündüz demeden bu güzel şehrin yarınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. İlgileri, samimiyetleri ve destekleri için tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Başkan Sekmen Aşkale’ye çıkarma yaptıAşkale’de hem vatandaşlar hem de esnaf ile bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Sekmen, "AK Parti Erzurum İl Başkanımız Av. İbrahim Küçükoğlu kardeşim ile birlikte, her daim gücünü milletinden alan bir anlayışla; hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, hasbihal ettik, gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştırdık. Biz bu yola hizmet ve gönül seferberliğiyle çıktık. Bugün Aşkale sokaklarında attığımız her adımda, yürekten edilen dualarda, sıcak tebessümlerde bir kez daha gördük ki; birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda, milletimizin sevgisi en büyük güç kaynağımızdır. Daha güzel bir Aşkale, daha güçlü bir Erzurum için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.