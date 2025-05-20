Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğundaki görsel şölen başladı.Neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefali, Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak 111 ayrı noktadan göle dökülen akarsulara yumurtalarını bırakmak için yaklaşık 1 ay önce başlattığı göçünü sürdürüyor.Önüne çıkan engelleri adeta uçarcasına aşan inci kefali, izleyenlere görsel şölen, dere kenarlarına akın eden martılara ise ziyafet sunuyor.Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığı, 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında üreme dönemi olduğu için Van Gölü’nün sodalı ve tuzlu suyundan uzaklaşarak tatlı sulara doğru göç ediyor. Her yıl aynı tarihlerde milyonlarca balığın bu zorlu göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deli Çay’da, suyun akış yönünün tersine yüzen ve engelleri uçarak aşmaya çalışan balıklarla martıların görsel şovu izleyenleri büyülüyor."Daha kaçak avcılık yapılan yerde şu an binlerce insan balığın göçüne izliyor"İnci kefalinin ekolojik ve ekonomik yanında aslında Van Gölü çevresinde kültürel bir değer olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Çünkü buradaki yaşlı insanlara ne zaman doğdunuz sorduğumuzda ya balık zamanı der, yada balıklar döndüğü zaman diye tarif ederler. Şuanda bulunduğumuz yer Erciş balık bendi ve binlerce insanın burada toplandığını görüyoruz. Geçmişte maalesef bu bölge kaçak avcılık yapılan bir bölgeydi. Prof.Dr. Mustafa Sarı’nın girişimleri ve yaptığı projeyle beraber kaçak avcılık yapılan yer bu gün binlerce insanın toplandığı bir araya geldiği yer haline dönüştü. Bu gün binlerce insanın toplandığı yer haline dönüştü. Bu aslında bize balıkla gelen bir farkındalığı gösteriyor. Sadece ekonomik ve ekolojik değil kültürel bir değer olduğunu gösteriyor. Bu gün buradaki insanların, bazıları Ağrı’dan, bazıları Bitlis’ten belki daha uzak yerlerden geliyor. Bu insanları bir balığın göçünü görmek için geldiler. İşte balığı korursak bir kültürel değerimizi de korumuş olacağız" dedi.