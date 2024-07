Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Sanayi Sitesinde çıkan yangının ardından bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Geçit, “Çıkan yangında mağdur olan esnaflarımızın yanındayız” diye konuştu.Kiltepe mahallesindeki Sanayi Sitesinde 8 Temmuz Pazartesi akşamı çıkan yangın sonrasında olay yerine giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yangına müdahale eden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden bilgiler alırken, esnaflara ‘geçmiş olsun’ dileklerini paylaştı. Başkan Geçit, mağdur olan esnaflara her türlü desteğin verileceğini söyledi.Esnafların her zaman yanında yer aldıklarını hatırlatan Başkan Geçit, “ Sanayi Sitemizde akşam saatlerinde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Esnaflarımıza ve olaydan etkilenen herkese öncelikle geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Yangının neden olduğu maddi ve manevi kayıpların bir an önce telafi edilmesi için gerekli adımlar en kısa zamanda atılacaktır. Yangında işyerleri zarar gören esnaflarımızın yanındayız, onları yalnız bırakmayacağız, gereken ne varsa yerine getireceğiz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt Belediyemiz ve Battalgazi Belediyelerimiz el birliğiyle hareket ederek, esnaflarımızın yaralarını saracağız. Bu zorlu süreçte yaşanan kayıpların ve sıkıntıların en kısa sürede giderilmesini, hayatın yeniden normale dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Rabbim daha büyük afetlerden korusun inşallah. Esnaflarımızla birlikte yangına müdahale esnasında etkilenen itfaiye personellerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hep birlikte bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun” diye konuştu.